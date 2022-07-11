https://tr.sputniknews.com/20220711/minibusun-acik-kalan-kapisindan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1058561671.html

Minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti

Minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüse binen kadın yolcu arkaya doğru ilerlemek isterken açık kalan kapıdan düşerek hayatını kaybetti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

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minibüs

kadın

tarsus

türkiye

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Meryem Özkıraç adlı kadın, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı.Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan kadının minibüsten düşme anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüse binen kadının ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birini oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybederek açık bırakılan hareket halindeki minibüsün kapısından düştüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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minibüs, kadın, tarsus