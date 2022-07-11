https://tr.sputniknews.com/20220711/motosiklet-guvenlik-seridindeki-otomobile-saplandi-1058566457.html

Motosiklet, güvenlik şeridindeki otomobile saplandı

Motosiklet, güvenlik şeridindeki otomobile saplandı

Eyüpsultan D-100 Karayolunda arızalandığı için sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile motosiklet arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T07:42+0300

2022-07-11T07:42+0300

2022-07-11T07:42+0300

türkiye

eyüpsultan

d-100 karayolu

trafik kazası

motosiklet

otomobil

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Eyüpsultan, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre otomobil, Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiine geldiği anda henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Sürücü de yardım beklemek için aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen motosiklet, emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ok gibi otomobile saplandı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2'si çocuk ile motosiklet sürücüsü ağır ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ile çarptığı otomobildeki 2 çocuğun durumlarının ciddiyetini koruduğu, anne ve babasının durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre otomobilde ve motosiklette inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobile saplanan motosiklet, çekicinin yardımı ile çıkarıldı. Kazaya karışan otomobil ile motosiklet, çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araçların geçişine açtı. Bu sırada kazayı haber alan otomobil sürücüsünün yakınlarının olay yerine geldiği görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

türkiye

eyüpsultan

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eyüpsultan, d-100 karayolu, trafik kazası, motosiklet, otomobil