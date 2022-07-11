https://tr.sputniknews.com/20220711/muhtar-havaya-ates-acti-bir-kisi-yasamini-yitirdi-1058599826.html
Muhtar havaya ateş açtı, bir kişi yaşamını yitirdi
Muhtar havaya ateş açtı, bir kişi yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köy muhtarının havaya rastgele ateş açması sonucu merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti. Muhtar gözaltına alındı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T20:19+0300
2022-07-11T20:19+0300
2022-07-11T20:19+0300
yaşam
muhtar
türkiye
kastamonu
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Tezcan köyü Kayaardı Mahallesi'nde köy muhtarı M.Ö'nün tabanca ile havaya rastgele ateş açması sonucu merminin isabet ettiği Hamdi Çelik, yaralandı.İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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muhtar, türkiye, kastamonu
Muhtar havaya ateş açtı, bir kişi yaşamını yitirdi
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köy muhtarının havaya rastgele ateş açması sonucu merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti. Muhtar gözaltına alındı.
Tezcan köyü Kayaardı Mahallesi'nde köy muhtarı M.Ö'nün tabanca ile havaya rastgele ateş açması sonucu merminin isabet ettiği Hamdi Çelik, yaralandı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.