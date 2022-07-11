https://tr.sputniknews.com/20220711/muhtar-havaya-ates-acti-bir-kisi-yasamini-yitirdi-1058599826.html

Muhtar havaya ateş açtı, bir kişi yaşamını yitirdi

Muhtar havaya ateş açtı, bir kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köy muhtarının havaya rastgele ateş açması sonucu merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti. Muhtar gözaltına alındı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

muhtar

türkiye

kastamonu

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Tezcan köyü Kayaardı Mahallesi'nde köy muhtarı M.Ö'nün tabanca ile havaya rastgele ateş açması sonucu merminin isabet ettiği Hamdi Çelik, yaralandı.İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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muhtar, türkiye, kastamonu