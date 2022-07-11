https://tr.sputniknews.com/20220711/natalie-portman-12-13-yasindaki-rollerimin-cinsellestirilmesi-bende-savunmasizlik-hissi-yaratti-1058593481.html
Natalie Portman: 12-13 yaşımdaki rollerimin cinselleştirilmesi bende savunmasızlık hissi yarattı
Natalie Portman: 12-13 yaşımdaki rollerimin cinselleştirilmesi bende savunmasızlık hissi yarattı
Çocuk yaşta ünlü olan Natalie Portman (41), 12 yaşında oynadığı 'Leon' ve 13 yaşında oynadığı 'Beautiful Girls' filmlerinde yaşı kendisinin 3-4 katı erkeklerle... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T23:46+0300
2022-07-11T23:46+0300
2022-07-12T00:22+0300
yaşam
natalie portman
çocuk
ergen
cinsel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058606298_0:164:1349:923_1920x0_80_0_0_20e3bce1844e6a72132e272a36489114.jpg
Oscar ödüllü aktris Natalie Portman, ergenliğinin henüz başındayken filmlerde cinselleştirilmesinin kendisinde incinmeye açık savunmasızlık hissi yarattığını dile getirdi. The Sunday Times'ın Style dergisine konuşan İsrailli-ABD'li oyuncu, "Sanırım o zaman bu roller çok normaldi. Bazısı yazılagelen türdendi, bazıları gazetecilerin kendilerinde yazma hakkını hissettikleri türdendi" diyerek ekledi:"13 yaşındayken hakkımdaki bir film eleştirisini okurken göğüs tomurcuklarımdan bahsedildiğini hatırlıyorum."Bunun sonucu olarak tüm savunma mekanizmalarını kuşandığını, buna aşk veya seks sahnelerini içeren kısımları reddetmenim de dahil olduğunu anlatan Portman, "Beni o şekilde görmeyecekler diye karar almıştım sanki, çünkü savunmasız konumda gibi hissettiriyordu, aynı zamanda daha az saygın konumda, bir şekilde, böyle karakterize edilebilirdi" dedi. Fransız dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile evliliğinden 11 yaşında oğlu Aleph ve 5 yaşında kızı Amalia olmak üzere iki çocuğu bulunan Portman'ın rol aldığı yeni film, Marvel Sinematik Evreni'nden 'Thor: Love and Thunder' oldu. Thor'u Chris Hemsworth'un canlandırdığı filmde astrofizikçi Jane Foster'ı oynayan narin aktrisin, sıkı bir diyet ve egzersiz rejimine bağlı kalması gereken 'Black Swan'daki rolünün aksine, bu kez protein içecekleri ve güç arttırıcı antrenmanlarla kaslarını şişirmesi talebiyle karşılaşmasını şöyle değerlendirdi:"Bir kadın olarak genişlemekle görevlendirilmek son derece sıradışı ve harika. Bizden talep edilen vücut dönüşümlerinin çoğu mümkün olduğunca minyonlaşmamız yönündedir ve bunun duygusal ve sosyolojik bir bağlantısı vardır."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058606298_0:38:1349:1050_1920x0_80_0_0_1730fc12bead40c848911244c292f2f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
natalie portman, çocuk, ergen, cinsel
Natalie Portman: 12-13 yaşımdaki rollerimin cinselleştirilmesi bende savunmasızlık hissi yarattı
23:46 11.07.2022 (güncellendi: 00:22 12.07.2022) Abone ol
Çocuk yaşta ünlü olan Natalie Portman (41), 12 yaşında oynadığı 'Leon' ve 13 yaşında oynadığı 'Beautiful Girls' filmlerinde yaşı kendisinin 3-4 katı erkeklerle gönül ilişkisi geliştiren roller üstlenmekten bugün rahatsızlık duyduğunu belirtti.
Oscar ödüllü aktris Natalie Portman, ergenliğinin henüz başındayken filmlerde cinselleştirilmesinin kendisinde incinmeye açık savunmasızlık hissi yarattığını dile getirdi.
The Sunday Times'ın Style dergisine konuşan İsrailli-ABD'li oyuncu, "Sanırım o zaman bu roller çok normaldi. Bazısı yazılagelen türdendi, bazıları gazetecilerin kendilerinde yazma hakkını hissettikleri türdendi" diyerek ekledi:
"13 yaşındayken hakkımdaki bir film eleştirisini okurken göğüs tomurcuklarımdan bahsedildiğini hatırlıyorum."
Bunun sonucu olarak tüm savunma mekanizmalarını kuşandığını, buna aşk veya seks sahnelerini içeren kısımları reddetmenim de dahil olduğunu anlatan Portman, "Beni o şekilde görmeyecekler diye karar almıştım sanki, çünkü savunmasız konumda gibi hissettiriyordu, aynı zamanda daha az saygın konumda, bir şekilde, böyle karakterize edilebilirdi" dedi.
Fransız dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile evliliğinden 11 yaşında oğlu Aleph ve 5 yaşında kızı Amalia olmak üzere iki çocuğu bulunan Portman'ın rol aldığı yeni film, Marvel Sinematik Evreni'nden 'Thor: Love and Thunder' oldu.
Thor'u Chris Hemsworth'un canlandırdığı filmde astrofizikçi Jane Foster'ı oynayan narin aktrisin, sıkı bir diyet ve egzersiz rejimine bağlı kalması gereken 'Black Swan'daki rolünün aksine, bu kez protein içecekleri ve güç arttırıcı antrenmanlarla kaslarını şişirmesi talebiyle karşılaşmasını şöyle değerlendirdi:
"Bir kadın olarak genişlemekle görevlendirilmek son derece sıradışı ve harika. Bizden talep edilen vücut dönüşümlerinin çoğu mümkün olduğunca minyonlaşmamız yönündedir ve bunun duygusal ve sosyolojik bir bağlantısı vardır."