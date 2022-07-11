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Natalie Portman: 12-13 yaşımdaki rollerimin cinselleştirilmesi bende savunmasızlık hissi yarattı
Natalie Portman: 12-13 yaşımdaki rollerimin cinselleştirilmesi bende savunmasızlık hissi yarattı
Çocuk yaşta ünlü olan Natalie Portman (41), 12 yaşında oynadığı 'Leon' ve 13 yaşında oynadığı 'Beautiful Girls' filmlerinde yaşı kendisinin 3-4 katı erkeklerle... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T23:46+0300
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yaşam
natalie portman
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Oscar ödüllü aktris Natalie Portman, ergenliğinin henüz başındayken filmlerde cinselleştirilmesinin kendisinde incinmeye açık savunmasızlık hissi yarattığını dile getirdi. The Sunday Times'ın Style dergisine konuşan İsrailli-ABD'li oyuncu, "Sanırım o zaman bu roller çok normaldi. Bazısı yazılagelen türdendi, bazıları gazetecilerin kendilerinde yazma hakkını hissettikleri türdendi" diyerek ekledi:"13 yaşındayken hakkımdaki bir film eleştirisini okurken göğüs tomurcuklarımdan bahsedildiğini hatırlıyorum."Bunun sonucu olarak tüm savunma mekanizmalarını kuşandığını, buna aşk veya seks sahnelerini içeren kısımları reddetmenim de dahil olduğunu anlatan Portman, "Beni o şekilde görmeyecekler diye karar almıştım sanki, çünkü savunmasız konumda gibi hissettiriyordu, aynı zamanda daha az saygın konumda, bir şekilde, böyle karakterize edilebilirdi" dedi. Fransız dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile evliliğinden 11 yaşında oğlu Aleph ve 5 yaşında kızı Amalia olmak üzere iki çocuğu bulunan Portman'ın rol aldığı yeni film, Marvel Sinematik Evreni'nden 'Thor: Love and Thunder' oldu. Thor'u Chris Hemsworth'un canlandırdığı filmde astrofizikçi Jane Foster'ı oynayan narin aktrisin, sıkı bir diyet ve egzersiz rejimine bağlı kalması gereken 'Black Swan'daki rolünün aksine, bu kez protein içecekleri ve güç arttırıcı antrenmanlarla kaslarını şişirmesi talebiyle karşılaşmasını şöyle değerlendirdi:"Bir kadın olarak genişlemekle görevlendirilmek son derece sıradışı ve harika. Bizden talep edilen vücut dönüşümlerinin çoğu mümkün olduğunca minyonlaşmamız yönündedir ve bunun duygusal ve sosyolojik bir bağlantısı vardır."
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Natalie Portman: 12-13 yaşımdaki rollerimin cinselleştirilmesi bende savunmasızlık hissi yarattı

23:46 11.07.2022 (güncellendi: 00:22 12.07.2022)
© Fotoğraf : Instagram/Natalie Portman/@natalieportmanNatalie Portman
Natalie Portman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© Fotoğraf : Instagram/Natalie Portman/@natalieportman
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Çocuk yaşta ünlü olan Natalie Portman (41), 12 yaşında oynadığı 'Leon' ve 13 yaşında oynadığı 'Beautiful Girls' filmlerinde yaşı kendisinin 3-4 katı erkeklerle gönül ilişkisi geliştiren roller üstlenmekten bugün rahatsızlık duyduğunu belirtti.
Oscar ödüllü aktris Natalie Portman, ergenliğinin henüz başındayken filmlerde cinselleştirilmesinin kendisinde incinmeye açık savunmasızlık hissi yarattığını dile getirdi.
The Sunday Times'ın Style dergisine konuşan İsrailli-ABD'li oyuncu, "Sanırım o zaman bu roller çok normaldi. Bazısı yazılagelen türdendi, bazıları gazetecilerin kendilerinde yazma hakkını hissettikleri türdendi" diyerek ekledi:
"13 yaşındayken hakkımdaki bir film eleştirisini okurken göğüs tomurcuklarımdan bahsedildiğini hatırlıyorum."
Bunun sonucu olarak tüm savunma mekanizmalarını kuşandığını, buna aşk veya seks sahnelerini içeren kısımları reddetmenim de dahil olduğunu anlatan Portman, "Beni o şekilde görmeyecekler diye karar almıştım sanki, çünkü savunmasız konumda gibi hissettiriyordu, aynı zamanda daha az saygın konumda, bir şekilde, böyle karakterize edilebilirdi" dedi.
Fransız dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile evliliğinden 11 yaşında oğlu Aleph ve 5 yaşında kızı Amalia olmak üzere iki çocuğu bulunan Portman'ın rol aldığı yeni film, Marvel Sinematik Evreni'nden 'Thor: Love and Thunder' oldu.
Thor'u Chris Hemsworth'un canlandırdığı filmde astrofizikçi Jane Foster'ı oynayan narin aktrisin, sıkı bir diyet ve egzersiz rejimine bağlı kalması gereken 'Black Swan'daki rolünün aksine, bu kez protein içecekleri ve güç arttırıcı antrenmanlarla kaslarını şişirmesi talebiyle karşılaşmasını şöyle değerlendirdi:
"Bir kadın olarak genişlemekle görevlendirilmek son derece sıradışı ve harika. Bizden talep edilen vücut dönüşümlerinin çoğu mümkün olduğunca minyonlaşmamız yönündedir ve bunun duygusal ve sosyolojik bir bağlantısı vardır."
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