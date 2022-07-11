https://tr.sputniknews.com/20220711/natalie-portman-12-13-yasindaki-rollerimin-cinsellestirilmesi-bende-savunmasizlik-hissi-yaratti-1058593481.html

Natalie Portman: 12-13 yaşımdaki rollerimin cinselleştirilmesi bende savunmasızlık hissi yarattı

Natalie Portman: 12-13 yaşımdaki rollerimin cinselleştirilmesi bende savunmasızlık hissi yarattı

Çocuk yaşta ünlü olan Natalie Portman (41), 12 yaşında oynadığı 'Leon' ve 13 yaşında oynadığı 'Beautiful Girls' filmlerinde yaşı kendisinin 3-4 katı erkeklerle... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T23:46+0300

2022-07-11T23:46+0300

2022-07-12T00:22+0300

yaşam

natalie portman

çocuk

ergen

cinsel

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Oscar ödüllü aktris Natalie Portman, ergenliğinin henüz başındayken filmlerde cinselleştirilmesinin kendisinde incinmeye açık savunmasızlık hissi yarattığını dile getirdi. The Sunday Times'ın Style dergisine konuşan İsrailli-ABD'li oyuncu, "Sanırım o zaman bu roller çok normaldi. Bazısı yazılagelen türdendi, bazıları gazetecilerin kendilerinde yazma hakkını hissettikleri türdendi" diyerek ekledi:"13 yaşındayken hakkımdaki bir film eleştirisini okurken göğüs tomurcuklarımdan bahsedildiğini hatırlıyorum."Bunun sonucu olarak tüm savunma mekanizmalarını kuşandığını, buna aşk veya seks sahnelerini içeren kısımları reddetmenim de dahil olduğunu anlatan Portman, "Beni o şekilde görmeyecekler diye karar almıştım sanki, çünkü savunmasız konumda gibi hissettiriyordu, aynı zamanda daha az saygın konumda, bir şekilde, böyle karakterize edilebilirdi" dedi. Fransız dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile evliliğinden 11 yaşında oğlu Aleph ve 5 yaşında kızı Amalia olmak üzere iki çocuğu bulunan Portman'ın rol aldığı yeni film, Marvel Sinematik Evreni'nden 'Thor: Love and Thunder' oldu. Thor'u Chris Hemsworth'un canlandırdığı filmde astrofizikçi Jane Foster'ı oynayan narin aktrisin, sıkı bir diyet ve egzersiz rejimine bağlı kalması gereken 'Black Swan'daki rolünün aksine, bu kez protein içecekleri ve güç arttırıcı antrenmanlarla kaslarını şişirmesi talebiyle karşılaşmasını şöyle değerlendirdi:"Bir kadın olarak genişlemekle görevlendirilmek son derece sıradışı ve harika. Bizden talep edilen vücut dönüşümlerinin çoğu mümkün olduğunca minyonlaşmamız yönündedir ve bunun duygusal ve sosyolojik bir bağlantısı vardır."

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natalie portman, çocuk, ergen, cinsel