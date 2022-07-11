https://tr.sputniknews.com/20220711/olen-hastanin-yakinlari-doktorlara-saldirdi-olum-tehdidi-aldik-1058594443.html

Ölen hastanın yakınları doktorlara saldırdı: 'Ölüm tehdidi aldık'

Ölen hastanın yakınları doktorlara saldırdı: 'Ölüm tehdidi aldık'

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ölen bir hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılar, yoğun bakım servisine kaçarak... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T17:50+0300

2022-07-11T17:50+0300

2022-07-11T17:50+0300

türkiye

doktor

bursa

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bayramın ikinci gününde saat 23.00 sularında, vefat eden bir hastanın yakını doktor Mert Şahin ve iki asistana saldırdı.Kapıların yumruklanıp kırıldığı hastanede, sağlık çalışanları yoğun bakım servisinde bir saat mahsur kaldı. Beyaz kod verilmesi üzerine polis eşliğinde hastaneden çıkan doktor Mert Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ölüm tehdidi aldığını söyledi.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Doktor Mert Şahin, yoğun bakımda ölen bir hastanın yakınlarına bilgi vermek için yoğun bakım servisinden iki asistan arkadaşı ile birlikte çıktığını anlattı. Fiziksel saldırı gerçekleşmediğini belirten Şahin, küfür ve ölüm tehdidi aldıklarını aktardı. Saldırıdan korunmak için saklandıkları kapının hasta yakınları tarafından yumruklanıp kırıldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, polisin gelip saldırganların ifadesini aldığını, daha sonra şüphelileri görmediğini kaydetti.'Sağlıkta şiddet normalleştirildi'Bursa Tabip Odası Başkanı Tufan Kumaş, şiddetin kültür haline geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Ağır durumda olan bir hastanın vefat etmesi üzerine olayın gerçekleştiği bilgisini aldık. İnsanlar ölüm karşısında acı yaşarlar, öfkelenirler bu duygu son derece normal. Bu öfkeyi sağlık çalışanlarına yöneltemezsiniz, böyle bir şeyi kabul edemeyiz. İşin üzücü kısmı bunun normalleştirilmesi. Sağlık çalışanları artık ‘ne zaman benim başıma gelecek’ diye beklemeye başladı.”'Şiddet uygulayanlar ödüllendiriliyor'Dr. Kumaş, arkadaşlarının yaralanması gibi bir durumun olmadığını sözlerine ekledi ve şöyle devam etti: “Kendinizi bizim yerimize koyun. Bir kapıyı kapatıp arkasında bekliyorsunuz. Biz bir baskı oluşturmadığımız sürece gözaltı, tutuklama gibi bir şey olmuyor. Meslektaşımıza yasal olarak da yardımcı olacağız.”Kumaş, son olarak şiddetin kültürle ilgili olduğunu belirterek, sorunun temelinde sağlığın ticarileştirilmesi ve genel sağlık politikaları olduğunu söyledi. Kumaş, bunun sorumlusunun hekimler olmadığını, hatta şiddet uygulayanların ödüllendirildiğini, gerçek sorumlunun gözden kaçtığını vurguladı.

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doktor, bursa