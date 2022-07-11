https://tr.sputniknews.com/20220711/portekizde-ormanlar-yaniyor-29-yarali-1058569133.html
Portekiz'de ormanlar yanıyor: 29 yaralı
Portekiz'de ormanlar yanıyor: 29 yaralı
Orman yangını riskinin en yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden Portekiz'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok noktada yangın çıktı. Binlerce itfaiyeci... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T10:20+0300
2022-07-11T10:20+0300
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Avrupa'da İspanya ve Yunanistan ile birlikte hava sıcaklığının 43 dereceye vardığı Portekiz de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 3 binden fazla itfaiyeci ve 60 hava aracının müdahale ettiği yangınlarda 29 kişi yaralandı. 2017'de 100'den fazla kişinin orman yangınlarında canından olduğu ülkede AB de diğer üye ülkelerin Portekiz'e destek kuvvet göndermesini sağlayacak hava filosu yardım programını devreye soktu. Yüzde 96'sı için 'aşırı' veya 'ciddi' kuraklık uyarısı yapılan Portekiz'de Başbakan Antonio Costa bu haftaki Mozambik ziyaretini 'ciddi orman yangınları riskine işaret eden hava durumu tahminleri' nedeniyle ertelemişti. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da BM'de konuşma yapmak için yapmaya hazırlandığı ABD ziyaretini iptal etti. Twitter hesabına halkı dışarıda ateş yakmamaları ve yangına sebep olabilecek ağır tarım makineleri kullanmamaları konusunda uyaran Başbakan Costa, "İtfaiyecilerimize yapabileceğimiz en iyi yardım yangın çıkmamasını sağlamak" mesajı verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220704/yunanistanda-53-noktada-orman-yangini-1058286566.html
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Portekiz'de ormanlar yanıyor: 29 yaralı
10:20 11.07.2022 (güncellendi: 10:23 11.07.2022) Abone ol
Orman yangını riskinin en yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden Portekiz'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok noktada yangın çıktı. Binlerce itfaiyeci ve onlarca hava aracıyla müdahale edilen yangınlarda can kaybı olmasa da yaralılar var.
Avrupa'da İspanya ve Yunanistan ile birlikte hava sıcaklığının 43 dereceye vardığı Portekiz de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 3 binden fazla itfaiyeci ve 60 hava aracının müdahale ettiği yangınlarda 29 kişi yaralandı.
2017'de 100'den fazla kişinin orman yangınlarında canından olduğu ülkede AB de diğer üye ülkelerin Portekiz'e destek kuvvet göndermesini sağlayacak hava filosu yardım programını devreye soktu.
Yüzde 96'sı için 'aşırı' veya 'ciddi' kuraklık uyarısı yapılan Portekiz'de Başbakan Antonio Costa bu haftaki Mozambik ziyaretini 'ciddi orman yangınları riskine işaret eden hava durumu tahminleri' nedeniyle ertelemişti. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da BM'de konuşma yapmak için yapmaya hazırlandığı ABD ziyaretini iptal etti.
Twitter hesabına halkı dışarıda ateş yakmamaları ve yangına sebep olabilecek ağır tarım makineleri kullanmamaları konusunda uyaran Başbakan Costa, "İtfaiyecilerimize yapabileceğimiz en iyi yardım yangın çıkmamasını sağlamak" mesajı verdi.