Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220711/protestolarin-surdugu-sri-lankada-devlet-baskani-resmen-acikladi-gorevi-birakiyor-1058571259.html
Protestoların sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanı resmen açıkladı: Görevi bırakıyor
Protestoların sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanı resmen açıkladı: Görevi bırakıyor
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye görevinden istifa edeceğini resmen duyurdu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T11:00+0300
2022-07-11T11:03+0300
dünya
sri lanka
devlet başkanı
protesto
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058571458_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_926c228f4a40d18129f0208c7b671d6f.jpg
Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin medya birimi, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın daha önce açıklandığı gibi istifa edeceğini bildirdiğini aktardı. Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada Rajapaksa’nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini duyurmuştu. Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak içeri girmişti. Yerleşkeye protestocuların girmesi üzerine Rajapaksa'nın buradan güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220710/sri-lankada-basbakanlik-konutunu-atese-veren-3-kisi-gozaltina-alindi-1058557749.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058571458_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b661ecdd54105a1abdf864ec3899fe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sri lanka, devlet başkanı, protesto, istifa

Protestoların sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanı resmen açıkladı: Görevi bırakıyor

11:00 11.07.2022 (güncellendi: 11:03 11.07.2022)
© AFP 2022 / ARUN SANKARSri Lanka'da protestolar
Sri Lanka'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKAR
Abone olTelegram
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye görevinden istifa edeceğini resmen duyurdu.
Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin medya birimi, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın daha önce açıklandığı gibi istifa edeceğini bildirdiğini aktardı.
Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada Rajapaksa’nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini duyurmuştu. Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak içeri girmişti. Yerleşkeye protestocuların girmesi üzerine Rajapaksa'nın buradan güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.
Sri Lanka'da ateşe verilen başbakanlık konutunun içi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
DÜNYA
Sri Lanka'da başbakanlık konutunu ateşe veren 3 kişi gözaltına alındı
Dün, 22:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала