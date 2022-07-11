https://tr.sputniknews.com/20220711/protestolarin-surdugu-sri-lankada-devlet-baskani-resmen-acikladi-gorevi-birakiyor-1058571259.html

Protestoların sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanı resmen açıkladı: Görevi bırakıyor

Protestoların sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanı resmen açıkladı: Görevi bırakıyor

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye görevinden istifa edeceğini resmen duyurdu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T11:00+0300

2022-07-11T11:00+0300

2022-07-11T11:03+0300

dünya

sri lanka

devlet başkanı

protesto

istifa

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Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin medya birimi, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın daha önce açıklandığı gibi istifa edeceğini bildirdiğini aktardı. Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada Rajapaksa’nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini duyurmuştu. Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak içeri girmişti. Yerleşkeye protestocuların girmesi üzerine Rajapaksa'nın buradan güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220710/sri-lankada-basbakanlik-konutunu-atese-veren-3-kisi-gozaltina-alindi-1058557749.html

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sri lanka, devlet başkanı, protesto, istifa