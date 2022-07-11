https://tr.sputniknews.com/20220711/protestolarin-surdugu-sri-lankada-devlet-baskani-resmen-acikladi-gorevi-birakiyor-1058571259.html
Protestoların sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanı resmen açıkladı: Görevi bırakıyor
Protestoların sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanı resmen açıkladı: Görevi bırakıyor
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye görevinden istifa edeceğini resmen duyurdu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T11:00+0300
2022-07-11T11:00+0300
2022-07-11T11:03+0300
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sri lanka
devlet başkanı
protesto
istifa
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Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin medya birimi, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın daha önce açıklandığı gibi istifa edeceğini bildirdiğini aktardı. Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada Rajapaksa’nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini duyurmuştu. Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak içeri girmişti. Yerleşkeye protestocuların girmesi üzerine Rajapaksa'nın buradan güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220710/sri-lankada-basbakanlik-konutunu-atese-veren-3-kisi-gozaltina-alindi-1058557749.html
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Protestoların sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanı resmen açıkladı: Görevi bırakıyor
11:00 11.07.2022 (güncellendi: 11:03 11.07.2022) Abone ol
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye görevinden istifa edeceğini resmen duyurdu.
Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin medya birimi, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın daha önce açıklandığı gibi istifa edeceğini bildirdiğini aktardı.
Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada Rajapaksa’nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini duyurmuştu. Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak içeri girmişti. Yerleşkeye protestocuların girmesi üzerine Rajapaksa'nın buradan güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.