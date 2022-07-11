Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220711/rus-maslahatguzar-ryabokon-abye-yuk-transiti-azaltilabilir-1058598588.html
Rus Maslahatgüzar Ryabokon: AB’ye yük transiti azaltılabilir
Rus Maslahatgüzar Ryabokon: AB’ye yük transiti azaltılabilir
Rusya’nın Litvanya Maslahatgüzarı Sergey Ryabokon, Kaliningrad transitine uygulanan kısıtlamaya orantılı yanıt verme fırsatına sahip olduklarını belirtti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T19:07+0300
2022-07-11T19:07+0300
ekonomi
rusya
avrupa birliği
taşıma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104236/97/1042369722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c287abaaf4615d184389305e66be68ac.jpg
Ryabokon, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Farklı açıdan bakabiliriz. Bu türden birçok karar Brüksel’de alınıyor. Fakat Brüksel henüz net davranmıyor. Ama Rusya üzerinden demiryoluyla transit olarak Avrupa Birliği’ne yapılan yük taşımacılığı var. Belki de onların yaptığı orantıda bu transiti azaltmayı düşünmeliyiz” ifadesini kullandı.Rusya, Belarus, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın enerji sistemlerini senkronize eden BRELL elektrik sistemini anımsatan diplomat, “BRELL elektrik sistemine bakmak lazım. Evet, onlar bizden elektrik almıyorlar, bu bir gerçek. Ama onlar, bir şeyleri kırılırsa veya arıza çıkarsa onları güven altına almamızı istiyorlar. Bizden yardıma ihtiyaçları varsa bizimle böyle konuşmamalılar” dedi.
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104236/97/1042369722_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_13cc5af8f151b9c1680ab273a8e7cd77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, avrupa birliği, taşıma

Rus Maslahatgüzar Ryabokon: AB’ye yük transiti azaltılabilir

19:07 11.07.2022
© Sputnik / РИА Новости / Fotoğraf bankasına girKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya’nın Litvanya Maslahatgüzarı Sergey Ryabokon, Kaliningrad transitine uygulanan kısıtlamaya orantılı yanıt verme fırsatına sahip olduklarını belirtti.
Ryabokon, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Farklı açıdan bakabiliriz. Bu türden birçok karar Brüksel’de alınıyor. Fakat Brüksel henüz net davranmıyor. Ama Rusya üzerinden demiryoluyla transit olarak Avrupa Birliği’ne yapılan yük taşımacılığı var. Belki de onların yaptığı orantıda bu transiti azaltmayı düşünmeliyiz” ifadesini kullandı.
Rusya, Belarus, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın enerji sistemlerini senkronize eden BRELL elektrik sistemini anımsatan diplomat, “BRELL elektrik sistemine bakmak lazım. Evet, onlar bizden elektrik almıyorlar, bu bir gerçek. Ama onlar, bir şeyleri kırılırsa veya arıza çıkarsa onları güven altına almamızı istiyorlar. Bizden yardıma ihtiyaçları varsa bizimle böyle konuşmamalılar” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала