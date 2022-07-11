https://tr.sputniknews.com/20220711/rus-maslahatguzar-ryabokon-abye-yuk-transiti-azaltilabilir-1058598588.html

Rus Maslahatgüzar Ryabokon: AB’ye yük transiti azaltılabilir

Rus Maslahatgüzar Ryabokon: AB’ye yük transiti azaltılabilir

Rusya’nın Litvanya Maslahatgüzarı Sergey Ryabokon, Kaliningrad transitine uygulanan kısıtlamaya orantılı yanıt verme fırsatına sahip olduklarını belirtti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T19:07+0300

2022-07-11T19:07+0300

2022-07-11T19:07+0300

ekonomi

rusya

avrupa birliği

taşıma

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Ryabokon, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Farklı açıdan bakabiliriz. Bu türden birçok karar Brüksel’de alınıyor. Fakat Brüksel henüz net davranmıyor. Ama Rusya üzerinden demiryoluyla transit olarak Avrupa Birliği’ne yapılan yük taşımacılığı var. Belki de onların yaptığı orantıda bu transiti azaltmayı düşünmeliyiz” ifadesini kullandı.Rusya, Belarus, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın enerji sistemlerini senkronize eden BRELL elektrik sistemini anımsatan diplomat, “BRELL elektrik sistemine bakmak lazım. Evet, onlar bizden elektrik almıyorlar, bu bir gerçek. Ama onlar, bir şeyleri kırılırsa veya arıza çıkarsa onları güven altına almamızı istiyorlar. Bizden yardıma ihtiyaçları varsa bizimle böyle konuşmamalılar” dedi.

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avrupa birliği

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rusya, avrupa birliği, taşıma