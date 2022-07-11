https://tr.sputniknews.com/20220711/sevilla-duyurdu-marcao-ile-bes-yillik-sozlesme-imzalandi-1058581361.html

Sevilla duyurdu: Marcao ile beş yıllık sözleşme imzalandı

Sevilla duyurdu: Marcao ile beş yıllık sözleşme imzalandı

Sevilla, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao ile resmi sözleşme imzaladı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T13:43+0300

2022-07-11T13:43+0300

2022-07-11T13:57+0300

marcao

spor

sevilla

galatasaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058581201_0:17:467:280_1920x0_80_0_0_09f4b3089423cc9ef63d6323f4cfb647.jpg

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'nun transferinde 3 milyon euro'luk da bonus bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bonuslar dahil toplam 15 milyon euro elde edecek.İspanyol kulübü, 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacının resmi sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.Sevilla için sağlık testinden geçen Marcao yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Marcao bu sezon Sevilla'nın yaptığı ilk transfer oldu.Öte yandan Galatasaray yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220701/galatasarayda-marcaoya-gelen-teklif-reddedildi-kerem-akturkoglu-takimda-kalacak-1058201833.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marcao, sevilla, galatasaray