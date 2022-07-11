https://tr.sputniknews.com/20220711/sevilla-duyurdu-marcao-ile-bes-yillik-sozlesme-imzalandi-1058581361.html
Sevilla duyurdu: Marcao ile beş yıllık sözleşme imzalandı
Sevilla duyurdu: Marcao ile beş yıllık sözleşme imzalandı
Sevilla, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao ile resmi sözleşme imzaladı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T13:43+0300
2022-07-11T13:43+0300
2022-07-11T13:57+0300
marcao
spor
sevilla
galatasaray
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Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'nun transferinde 3 milyon euro'luk da bonus bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bonuslar dahil toplam 15 milyon euro elde edecek.İspanyol kulübü, 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacının resmi sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.Sevilla için sağlık testinden geçen Marcao yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Marcao bu sezon Sevilla'nın yaptığı ilk transfer oldu.Öte yandan Galatasaray yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220701/galatasarayda-marcaoya-gelen-teklif-reddedildi-kerem-akturkoglu-takimda-kalacak-1058201833.html
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marcao, sevilla, galatasaray
Sevilla duyurdu: Marcao ile beş yıllık sözleşme imzalandı
13:43 11.07.2022 (güncellendi: 13:57 11.07.2022) Abone ol
Sevilla, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao ile resmi sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'nun transferinde 3 milyon euro'luk da bonus bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bonuslar dahil toplam 15 milyon euro elde edecek.
İspanyol kulübü, 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacının resmi sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.
Sevilla için sağlık testinden geçen Marcao yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Marcao bu sezon Sevilla'nın yaptığı ilk transfer oldu.
Öte yandan Galatasaray yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir" ifadelerine yer verdi.