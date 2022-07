https://tr.sputniknews.com/20220711/sileye-akin-yogunluk-var-ama-musteriler-fiyatlardan-sikayetci-1058570887.html

Şile’ye akın: ‘Yoğunluk var ama müşteriler fiyatlardan şikayetçi’

Şile’ye akın: ‘Yoğunluk var ama müşteriler fiyatlardan şikayetçi’

Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler Şile'nin yolunu tuttu. Bayram tatili için oteller dolarken, işletmeciler rezervasyonsuz gelmeyin uyarısında... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, soluğu Şile'de aldı. İstanbul'a yakın olması nedeniyle tercih edilen Şile'de otellerde de yoğunluk yaşandı. Geceliği bin lira ile 4 bin lira arasında değişen otellerin birçoğu 1 ay öncesinden dolarken, işletmeciler vatandaşın rezervasyonsuz gelmemesi gerektiğini söyledi.Otel işletmecisi Kübra Aydemir, "1 ay öncesine kadar oteli fulledik. Bayramda doluyuz. Yaz sezonu burada çok kısa sürüyor. Rezervasyonlar bayram gibi dönemlerde 1 ay öncesinden doluyor. Bunun dışında iyi gidiyoruz. Son dakika kararla çıkıp geldiklerinde, beachlerimizde ağırlayabiliyoruz ancak odalarımız dolu olduğu için yardımcı olamıyoruz" dedi.‘Otelimizde fiyatlar 2 bin liradan başlıyor’Aydemir, "Öncesinde rezervasyon yapmalarını mutlaka öneriyoruz. Onun dışında biz de yardımcı olamadığımız için üzülüyoruz. Sezon artık iyi gidiyor. Plajlarımız belediye tarafından alınan önlemlerle beraber bayağı güçlendirildi. Artık her işletmenin kendine ait plajı varsa eğer 2 tane cankurtaranı olması zorunlu tutuldu. Bu nedenle artık güvenli bir şekilde gelip çok rahat denize girebilirler. Havuzu olan işletmelerde havuz kullanabilirler" ifadelerini kullandı. Aydemir, "Bizim otelimizde fiyatlar 2 bin liradan başlıyor. Oda kahvaltı, plaj, havuz bunlara dahil. Dışarıdan da ağırlama yapabiliyoruz. Şile, İstanbul'a yakınlık olarak çok güzel bir bölge. Artık günümüzde daha da çok tercih edilmesi çok güzel" şeklinde konuştu.‘Şile'de fiyatlar biraz yüksek, yine de yoğunluk var.’Bir başka otel işletmecisi Adem Çetinkaya, yoğunluğun olduğuna dikkat çekerek, "Yoğunluk var ancak fiyatlardan dolayı müşterilerimiz biraz şikayetçi. Şile'de fiyatlar biraz yüksek. Yine de yoğunluk var. Şu anda en uygun oda bin lira. En pahalıları da 3-4 bin lira arasında değişiyor. Bin liralık odalar standart olanlar. Çift kişilik oda, kahvaltı ve havuz dahilinde. Diğerleri süit ve jakuzili olduğu için onların fiyatları biraz daha fark ediyor. Vatandaş da çoğunlukla standardı tercih ediyor" diye konuştu.Kamp alanlarında yoğunluk: ‘Doluluk oranımız yüzde 90’a ulaştı’Şile'de kamp alanlarında da yoğunluk yaşanıyor. Hem ekonomik hem de doğayla iç içe tatil yapmak isteyen vatandaşlar kamp alanlarının yüzde 90'ını doldurdu. Kamp alanında çadırda kalmanın bedeli 150 lirayken, tesiste bulunan kozalarda kalmak isteyenler için gecelik ücret 750 lira. Alanda bulunan odaların fiyatı ise bin lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.Kamp alanı işletme müdürü Filiz Yenigün, "Pandemiden sonra doğaya bir yönelim başladı. Bayramda da bu süreç devam ediyor. Hem ekonomik tatil yapmak isteyenler hem de doğayla iç içe olmak isteyenler bizleri tercih ediyorlar. Şu anda doluluk oranımız yüzde 90'lara ulaştı" dedi.Yenigün, "Misafirlerimiz kendi çadırlarını alıp gelebilirler. Bizim kendi tesis çadırlarımız da mevcut. Fiyatlarımız 100 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar devam ediyor. Kendi çadırlarıyla gelmek isterlerse kişi başı 150 lira fiyatımız var. Kozalarımız var, orada kalmak isterlerse kişi başı 750 lira. Kendi karavanıyla kalmak isterse karavan fiyatlarımız kişi başı 180 lira. Duşu ve banyosu olan otel odalarımız da mevcut bunlar da bin liradan başlayıp, 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.Yenigün, "Orman yasakları devam ediyor. Kendi alanlarımızda misafirlerimiz için belli yerler açtık. Mangallarını burada yakıp, pişirip, tekrar kendi masalarında yiyebilirler. Şu an yoğunluğumuz devam ediyor, bu yüzden rezervasyon yapmak isteyen misafirlerimiz acele etsinler. Tesisimizde restoranımız, plajımız ve havuzumuz da mevcut. Misafirlerimiz bunlardan faydalanabilirler" ifadelerini kullandı.‘Ekonomik oluyor mu, sorgulanır, çünkü her kamp sonrası bir otele gitseydik daha fazla para harcamayacaktık diyoruz’Kamp için gelen Almila Dokcan, "Yarın sabah dönüyorum ama hiç dönmeyi istemiyorum. Orman gerçekten benim evim. Şehir hayatı insanı inanılmaz yoruyor. Birçok insana göre de burası yorucu geliyor ama benim için kamp tam bir ev ortamı. Ekonomik oluyor mu sorgulanır çünkü her kamp sonrası bir otele gitseydik daha fazla para harcamayacaktık diyoruz. Ama her zaman da kampa gidiyoruz. Ben çok ekonomik olduğunu düşünmüyorum. Tabii kişinin konforu ve zevkleri de burada ön planda oluyor" dedi.

