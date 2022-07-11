https://tr.sputniknews.com/20220711/sivasta-buzagilara-ozel-guzellik-yarismasi-1058591913.html
Sivas'ta buzağılara özel güzellik yarışması düzenlendi
Sivas'ta buzağılara özel güzellik yarışması düzenlendi
Sivas'ın Zara ilçesinde buzağılar için güzellik yarışması organize edildi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T16:33+0300
2022-07-11T16:33+0300
2022-07-11T16:36+0300
yaşam
meriç dinçer
sivas
buzağı
güzellik yarışması
jüri
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Sivas'ta Zara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 26 buzağı jüriden tam not almak için yarıştı. Yarışma sonunda Hasan Alkan'a ait buzağı birinci, Mustafa Yüksel'e ağıt buzağı ikinci, Meryem Doğan'a ait buzağı üçüncü olurken Halil Söyler'e ait buzağı jüri özel ödülü, Kürşat Güldal'a ait ikiz buzağılar ise sempati ödülüne layık görüldü. Sivas'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79protokolü tarafından dereceye giren buzağıların sahiplerine ödülleri verildi. Programda konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, "Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan tüm besicilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220711/turkiyede-en-cok-ikiz-ve-ucuzlerin-dogdugu-iller-belli-oldu-sanliurfa-ilk-sirada-1058588264.html
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meriç dinçer, sivas, buzağı, güzellik yarışması, jüri
Sivas'ta buzağılara özel güzellik yarışması düzenlendi
16:33 11.07.2022 (güncellendi: 16:36 11.07.2022) Abone ol
Sivas'ın Zara ilçesinde buzağılar için güzellik yarışması organize edildi.
Sivas'ta Zara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 26 buzağı jüriden tam not almak için yarıştı. Yarışma sonunda Hasan Alkan'a ait buzağı birinci, Mustafa Yüksel'e ağıt buzağı ikinci, Meryem Doğan'a ait buzağı üçüncü olurken Halil Söyler'e ait buzağı jüri özel ödülü, Kürşat Güldal'a ait ikiz buzağılar ise sempati ödülüne layık görüldü.
Sivas'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79protokolü tarafından dereceye giren buzağıların sahiplerine ödülleri verildi. Programda konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, "Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan tüm besicilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.