Sivas'ta buzağılara özel güzellik yarışması düzenlendi

Sivas'ta Zara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 26 buzağı jüriden tam not almak için yarıştı. Yarışma sonunda Hasan Alkan'a ait buzağı birinci, Mustafa Yüksel'e ağıt buzağı ikinci, Meryem Doğan'a ait buzağı üçüncü olurken Halil Söyler'e ait buzağı jüri özel ödülü, Kürşat Güldal'a ait ikiz buzağılar ise sempati ödülüne layık görüldü. Sivas'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79'ta güzellik yarışması: 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı79protokolü tarafından dereceye giren buzağıların sahiplerine ödülleri verildi. Programda konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, "Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan tüm besicilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

