Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220711/sri-lankada-ordu-protestolar-sirasinda-ates-acildigini-kabul-etti-1058564758.html
Sri Lanka'da ordu, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti
Sri Lanka'da ordu, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti
Sri Lanka'da ordu yetkilileri, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti ancak 'protestoculara kasıtlı zarar verme niyeti' olmadığını belirtti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T05:46+0300
2022-07-11T05:46+0300
dünya
sri lanka
protestolar
ateş açma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058564614_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_857f1ff369efa9b6f1840970d47db300.jpg
Tamil Guardian'ın haberine göre, ordu yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin videoların yayılmasının ardından son protestolar esnasında caydırıcı olması için havaya ve başkanlık binasının yan duvarlarına birkaç el ateş edildiğini söyledi.Ordudan yapılan açıklamada, “Havaya ve yanlara ateş etmek, görevli ordu mensuplarının protestoculara kasten zarar verme niyetinde olduğu anlamına gelmez” ifadesine yer verildi.Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler dün başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220709/sri-lankada-gostericiler-basbakanlik-konutunu-atese-verdi-1058524222.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058564614_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_484278a4872727108ee17c983d137b08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sri lanka, protestolar, ateş açma

Sri Lanka'da ordu, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti

05:46 11.07.2022
© AA Sri Lanka'da protestolar
Sri Lanka'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Sri Lanka'da ordu yetkilileri, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti ancak 'protestoculara kasıtlı zarar verme niyeti' olmadığını belirtti.
Tamil Guardian'ın haberine göre, ordu yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin videoların yayılmasının ardından son protestolar esnasında caydırıcı olması için havaya ve başkanlık binasının yan duvarlarına birkaç el ateş edildiğini söyledi.
Ordudan yapılan açıklamada, “Havaya ve yanlara ateş etmek, görevli ordu mensuplarının protestoculara kasten zarar verme niyetinde olduğu anlamına gelmez” ifadesine yer verildi.
Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler dün başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.
Sri Lanka'da göstericiler Başbakanlık konutunu ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
DÜNYA
Sri Lanka'da göstericiler başbakanlık konutunu ateşe verdi
9 Temmuz, 20:16
Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.
Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала