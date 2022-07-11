https://tr.sputniknews.com/20220711/sri-lankada-ordu-protestolar-sirasinda-ates-acildigini-kabul-etti-1058564758.html

Sri Lanka'da ordu, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti

Sri Lanka'da ordu, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti

Sri Lanka'da ordu yetkilileri, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti ancak 'protestoculara kasıtlı zarar verme niyeti' olmadığını belirtti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T05:46+0300

2022-07-11T05:46+0300

2022-07-11T05:46+0300

dünya

sri lanka

protestolar

ateş açma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058564614_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_857f1ff369efa9b6f1840970d47db300.jpg

Tamil Guardian'ın haberine göre, ordu yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin videoların yayılmasının ardından son protestolar esnasında caydırıcı olması için havaya ve başkanlık binasının yan duvarlarına birkaç el ateş edildiğini söyledi.Ordudan yapılan açıklamada, “Havaya ve yanlara ateş etmek, görevli ordu mensuplarının protestoculara kasten zarar verme niyetinde olduğu anlamına gelmez” ifadesine yer verildi.Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler dün başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220709/sri-lankada-gostericiler-basbakanlik-konutunu-atese-verdi-1058524222.html

sri lanka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sri lanka, protestolar, ateş açma