https://tr.sputniknews.com/20220711/sri-lankada-ordu-protestolar-sirasinda-ates-acildigini-kabul-etti-1058564758.html
Sri Lanka'da ordu, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti
Sri Lanka'da ordu, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti
Sri Lanka'da ordu yetkilileri, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti ancak 'protestoculara kasıtlı zarar verme niyeti' olmadığını belirtti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T05:46+0300
2022-07-11T05:46+0300
2022-07-11T05:46+0300
dünya
sri lanka
protestolar
ateş açma
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Tamil Guardian'ın haberine göre, ordu yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin videoların yayılmasının ardından son protestolar esnasında caydırıcı olması için havaya ve başkanlık binasının yan duvarlarına birkaç el ateş edildiğini söyledi.Ordudan yapılan açıklamada, “Havaya ve yanlara ateş etmek, görevli ordu mensuplarının protestoculara kasten zarar verme niyetinde olduğu anlamına gelmez” ifadesine yer verildi.Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler dün başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220709/sri-lankada-gostericiler-basbakanlik-konutunu-atese-verdi-1058524222.html
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sri lanka, protestolar, ateş açma
Sri Lanka'da ordu, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti
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Sri Lanka'da ordu yetkilileri, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti ancak 'protestoculara kasıtlı zarar verme niyeti' olmadığını belirtti.
Tamil Guardian'ın haberine göre, ordu yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin videoların yayılmasının ardından son protestolar esnasında caydırıcı olması için havaya ve başkanlık binasının yan duvarlarına birkaç el ateş edildiğini söyledi.
Ordudan yapılan açıklamada, “Havaya ve yanlara ateş etmek, görevli ordu mensuplarının protestoculara kasten zarar verme niyetinde olduğu anlamına gelmez” ifadesine yer verildi.
Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler dün başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.
Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.
Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.