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Sürat teknesi kayalıklara çarptı: İş insanı Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti
Sürat teknesi kayalıklara çarptı: İş insanı Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan teknede bulunan iş insanı Ünal Pala, eşi Evrim Pala kazada hayatını kaybederken, 12 yaşında ki kızları Mina ise... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T03:22+0300
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türkiye
bodrum
tekne kazası
kaza
iş insanı
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Torba Mahallesi Kayran mevkiinde gece saatlerinde sürat teknesiyle denize açılan iş insanı Ünal Pala, eşi Evrim Pala ve 12 yaşındaki kızları Mina denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ünal Pala, eşi Evrim Pala hayatını kaybederken 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı. Mina’yı yakınında bulunan bir otelin su sporlar personeli kurtardı. Olay yerine gelen ambulanslar Ünal Pala ve Evrin Pala’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Ünal ve Evrim çifti Bodrum Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölen çiftin çocukları Mina’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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bodrum, tekne kazası, kaza, iş insanı

Sürat teknesi kayalıklara çarptı: İş insanı Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti

03:22 11.07.2022 (güncellendi: 03:24 11.07.2022)
© İHA Ünal Pala, Evrim Pala
Ünal Pala, Evrim Pala - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© İHA
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan teknede bulunan iş insanı Ünal Pala, eşi Evrim Pala kazada hayatını kaybederken, 12 yaşında ki kızları Mina ise hafif şekilde yaralandı.
Torba Mahallesi Kayran mevkiinde gece saatlerinde sürat teknesiyle denize açılan iş insanı Ünal Pala, eşi Evrim Pala ve 12 yaşındaki kızları Mina denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Ünal Pala, eşi Evrim Pala hayatını kaybederken 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı. Mina’yı yakınında bulunan bir otelin su sporlar personeli kurtardı.
Olay yerine gelen ambulanslar Ünal Pala ve Evrin Pala’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Ünal ve Evrim çifti Bodrum Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölen çiftin çocukları Mina’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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