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https://tr.sputniknews.com/20220711/taksimde-bir-kisi-intihar-girisiminde-bulundu-1058596069.html
Taksim'de bir kişi intihar girişiminde bulundu
Taksim'de bir kişi intihar girişiminde bulundu
Taksim Gezi Parkı’nda bileğini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırıldı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T18:14+0300
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taksim
türkiye
gezi parkı
intihar
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Taksim Gezi Parkı’ndaki olay bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen genç erkek bileğini keserek intihara kalkıştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri geldi. Emniyet güçleri çevredekileri olay yerinden uzaklaştırırken sağlık görevlileri de intihara kalkışan gence müdahale etti. Ambulansa bindirilen genç erkek hastaneye kaldırıldı.
taksim
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taksim, gezi parkı, intihar

Taksim'de bir kişi intihar girişiminde bulundu

18:14 11.07.2022 (güncellendi: 18:19 11.07.2022)
© İHATaksim Gezi Parkı'nda intihar girişimi
Taksim Gezi Parkı'nda intihar girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© İHA
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Taksim Gezi Parkı’nda bileğini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırıldı.
Taksim Gezi Parkı’ndaki olay bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen genç erkek bileğini keserek intihara kalkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri geldi. Emniyet güçleri çevredekileri olay yerinden uzaklaştırırken sağlık görevlileri de intihara kalkışan gence müdahale etti. Ambulansa bindirilen genç erkek hastaneye kaldırıldı.
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