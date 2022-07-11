https://tr.sputniknews.com/20220711/taksimde-bir-kisi-intihar-girisiminde-bulundu-1058596069.html
Taksim'de bir kişi intihar girişiminde bulundu
Taksim'de bir kişi intihar girişiminde bulundu
Taksim Gezi Parkı’nda bileğini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırıldı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T18:14+0300
2022-07-11T18:14+0300
2022-07-11T18:19+0300
taksim
türkiye
gezi parkı
intihar
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Taksim Gezi Parkı’ndaki olay bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen genç erkek bileğini keserek intihara kalkıştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri geldi. Emniyet güçleri çevredekileri olay yerinden uzaklaştırırken sağlık görevlileri de intihara kalkışan gence müdahale etti. Ambulansa bindirilen genç erkek hastaneye kaldırıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
taksim, gezi parkı, intihar
Taksim'de bir kişi intihar girişiminde bulundu
18:14 11.07.2022 (güncellendi: 18:19 11.07.2022) Abone ol
Taksim Gezi Parkı’nda bileğini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırıldı.
Taksim Gezi Parkı’ndaki olay bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen genç erkek bileğini keserek intihara kalkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri geldi. Emniyet güçleri çevredekileri olay yerinden uzaklaştırırken sağlık görevlileri de intihara kalkışan gence müdahale etti. Ambulansa bindirilen genç erkek hastaneye kaldırıldı.