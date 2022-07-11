https://tr.sputniknews.com/20220711/taksimde-bir-kisi-intihar-girisiminde-bulundu-1058596069.html

Taksim'de bir kişi intihar girişiminde bulundu

Taksim'de bir kişi intihar girişiminde bulundu

Taksim Gezi Parkı’nda bileğini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırıldı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T18:14+0300

2022-07-11T18:14+0300

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taksim

türkiye

gezi parkı

intihar

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Taksim Gezi Parkı’ndaki olay bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen genç erkek bileğini keserek intihara kalkıştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri geldi. Emniyet güçleri çevredekileri olay yerinden uzaklaştırırken sağlık görevlileri de intihara kalkışan gence müdahale etti. Ambulansa bindirilen genç erkek hastaneye kaldırıldı.

taksim

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taksim, gezi parkı, intihar