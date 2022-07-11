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Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu
Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Gençlik Festivali'ne geldiği öğrenilen 18 yaşındaki Arda Kalkan, serinlemek için girdiği denizde boğuldu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T18:05+0300
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yaşam
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Dün Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'ndan denize giren Arda Kalkan (18), yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu. Karaya çıkarılan gence ilk müdahale, buradaki bir sağlık personeli tarafından yapıldı. Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkan, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi. Arda Kalkan'ın Kuşadası'na tatil için Bursa'dan geldiği öğrenildi.
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kuşadası, boğulma

Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu

18:05 11.07.2022
© AATatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu
Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Gençlik Festivali'ne geldiği öğrenilen 18 yaşındaki Arda Kalkan, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.
Dün Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'ndan denize giren Arda Kalkan (18), yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.
Karaya çıkarılan gence ilk müdahale, buradaki bir sağlık personeli tarafından yapıldı. Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkan, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi. Arda Kalkan'ın Kuşadası'na tatil için Bursa'dan geldiği öğrenildi.
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