https://tr.sputniknews.com/20220711/tatil-icin-kusadasina-gelen-18-yasindaki-genc-boguldu-1058595376.html

Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu

Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Gençlik Festivali'ne geldiği öğrenilen 18 yaşındaki Arda Kalkan, serinlemek için girdiği denizde boğuldu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T18:05+0300

2022-07-11T18:05+0300

2022-07-11T18:05+0300

yaşam

kuşadası

boğulma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058595456_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_88e3bf30fc9a55bcdd6e36151d6528f6.jpg

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Dün Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'ndan denize giren Arda Kalkan (18), yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu. Karaya çıkarılan gence ilk müdahale, buradaki bir sağlık personeli tarafından yapıldı. Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkan, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi. Arda Kalkan'ın Kuşadası'na tatil için Bursa'dan geldiği öğrenildi.

kuşadası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuşadası, boğulma