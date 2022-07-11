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https://tr.sputniknews.com/20220711/twitter-hisseleri-acilis-oncesi-cakildi--1058587667.html
Twitter hisseleri açılış öncesi çakıldı
Twitter hisseleri açılış öncesi çakıldı
Tesla'nın patronu Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satış anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter hisseleri ilk işlem gününde açılış öncesi işlemlerde yüzde... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T14:51+0300
2022-07-11T14:52+0300
ekonomi
elon musk
twitter
hisse
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Elon Musk'ın satın almadan vazgeçmesi Twitter hisselerini sert vurdu. BloombergHT'nin aktardığına göre Musk'ın 44 milyar dolarlık satış anlaşmasını feshetmesinin ardından ilk işlem gününde şirketin hisseleri açılış öncesinde yüzde 8'e yakın düşüş kaydetti. Böylelikle şirketin değeri 2.2 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Tesla'nın hisselerinde ise yüzde 1'i aşan yükseliş izlendi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220709/elon-musk-twitter-anlasmasini-sonlandirdi-1058502140.html
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elon musk, twitter , hisse

Twitter hisseleri açılış öncesi çakıldı

14:51 11.07.2022 (güncellendi: 14:52 11.07.2022)
© AAElon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı
Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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Tesla'nın patronu Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satış anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter hisseleri ilk işlem gününde açılış öncesi işlemlerde yüzde 8'e yakın düşüş kaydetti.
Elon Musk'ın satın almadan vazgeçmesi Twitter hisselerini sert vurdu.
BloombergHT'nin aktardığına göre Musk'ın 44 milyar dolarlık satış anlaşmasını feshetmesinin ardından ilk işlem gününde şirketin hisseleri açılış öncesinde yüzde 8'e yakın düşüş kaydetti. Böylelikle şirketin değeri 2.2 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Tesla'nın hisselerinde ise yüzde 1'i aşan yükseliş izlendi.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetmişti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
DÜNYA
Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshetti
9 Temmuz, 00:43
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