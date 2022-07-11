https://tr.sputniknews.com/20220711/twitter-hisseleri-acilis-oncesi-cakildi--1058587667.html

Twitter hisseleri açılış öncesi çakıldı

Twitter hisseleri açılış öncesi çakıldı

Tesla'nın patronu Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satış anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter hisseleri ilk işlem gününde açılış öncesi işlemlerde yüzde... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T14:51+0300

2022-07-11T14:51+0300

2022-07-11T14:52+0300

ekonomi

elon musk

twitter

hisse

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Elon Musk'ın satın almadan vazgeçmesi Twitter hisselerini sert vurdu. BloombergHT'nin aktardığına göre Musk'ın 44 milyar dolarlık satış anlaşmasını feshetmesinin ardından ilk işlem gününde şirketin hisseleri açılış öncesinde yüzde 8'e yakın düşüş kaydetti. Böylelikle şirketin değeri 2.2 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Tesla'nın hisselerinde ise yüzde 1'i aşan yükseliş izlendi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220709/elon-musk-twitter-anlasmasini-sonlandirdi-1058502140.html

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elon musk, twitter , hisse