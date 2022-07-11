https://tr.sputniknews.com/20220711/valilik-144-konutta-zarar-calismalari-tamamlandi-80-bin-liraya-kadar-olan-zarar-odemeleri-yapildi-1058601910.html

Valilik: 144 konutta zarar çalışmaları tamamlandı, 80 bin liraya kadar olan zarar ödemeleri yapıldı

Valilik: 144 konutta zarar çalışmaları tamamlandı, 80 bin liraya kadar olan zarar ödemeleri yapıldı

İstanbul Valiliği, İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından su basan ev ve iş yerleriyle ilgili su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T21:28+0300

2022-07-11T21:28+0300

2022-07-11T21:28+0300

türkiye

istanbul valiliği

istanbul

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İstanbul’da 10 Temmuz Pazar günü etkili olan sağanak yağış sırasında Esenyurt’ta Haramidere’nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. Su basan ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliyesi ve atık temizleme çalışmaları başlatılmıştı. İstanbul Valiliği, Yeşilkent ve Pınar Mahallelerinde su baskınından zarar gören ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı.Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; 144 konutta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığı ve işyerlerindeki tespit çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada; yapılan zarar tespitlerinde, azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemelerinin de yapıldığı aktarıldı.İstanbul Valiliği tarafından yapılan şu açıklama yapıldı:“10 Temmuz Pazar günü meydana gelen kuvvetli sağanak yağış sonrasında, Esenyurt ilçemizde Haramidere’nin taşması nedeniyle Yeşilkent ve Pınar Mahallelerinde su baskınından zarar gören ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır.AFAD, İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi, gönüllü kişi ve kuruluşlarımızın desteğiyle, konut ve işyerlerinde tamir-bakım işlemlerine devam edilmekte; zarar gören vatandaşlarımıza psikolojik destek hizmetleri verilmekte; cadde ve sokaklarda oluşan birikintilerin temizlik çalışmaları devam etmektedir.Zarar Tespit Komisyonu tarafından 144 konutta 'zarar tespit' çalışmaları tamamlanmış; işyerlerindeki tespit çalışmaları devam etmektedir. Yapılan tespitlerde; azami 80.000 liraya kadar olan zarar ödemeleri, ilgililer adına bankaya yatırılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.'144 konutun ilgilisine toplam 3.021.000 lira ödendi'Bugün itibarıyla, zarar gören 144 konutun ilgilisine devletimizce toplam 3.021.000 lira ödenmiştir. Barınma ihtiyacı olan 98 kişinin, KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdu'nda misafir edilmesine devam edilmektedir. AFAD Koordinasyonu'nda başlatılan çalışmalar; İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, Destek AFAD Gönüllüleri, Sivil Toplum Kuruluşları Kızılay ile İHH ve mahalle muhtarlıkları iş birliğiyle sürdürülmektedir.Görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, çalışanlarına, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Taşkından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bütün hemşerilerimizin tekrar bayramlarını tebrik ediyoruz. Allah tüm afetlerden Ülkemizi ve İstanbul’umuzu korusun.”

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istanbul valiliği, istanbul