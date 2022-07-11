https://tr.sputniknews.com/20220711/vanda-5-ton-420-litre-sahte-icki-ele-gecirildi-1058589323.html

Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi

Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T15:40+0300

2022-07-11T15:40+0300

2022-07-11T15:40+0300

türkiye

van

ton

sahte içki

kaçak içki

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

türkiye

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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.Yapılan aramada, 32 bidon içinde 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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van, ton, sahte içki, kaçak içki, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, türkiye