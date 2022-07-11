Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220711/vanda-5-ton-420-litre-sahte-icki-ele-gecirildi-1058589323.html
Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi
Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T15:40+0300
2022-07-11T15:40+0300
türkiye
van
ton
sahte içki
kaçak içki
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058588522_0:832:1197:1505_1920x0_80_0_0_b8a975836700dd810ffaca2a84b9695c.jpg
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.Yapılan aramada, 32 bidon içinde 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/bayram-eglencesinde-koy-muhtarinin-tabancasindan-cikan-kursun-bir-kisiyi-oldurdu-1058587979.html
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058588522_0:702:1197:1600_1920x0_80_0_0_36e76dda01eb931517644001627cba41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van, ton, sahte içki, kaçak içki, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, türkiye

Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi

15:40 11.07.2022
© İHA / YILMAZ SÖNMEZVan'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi
Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ
Abone olTelegram
Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 32 bidon içinde 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Tabanca, olay yeri, Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
YAŞAM
Bayram eğlencesinde köy muhtarının tabancasından çıkan kurşun bir kişiyi öldürdü
15:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала