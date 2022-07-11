https://tr.sputniknews.com/20220711/vanda-5-ton-420-litre-sahte-icki-ele-gecirildi-1058589323.html
Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi
Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T15:40+0300
2022-07-11T15:40+0300
2022-07-11T15:40+0300
türkiye
van
ton
sahte içki
kaçak içki
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
türkiye
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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.Yapılan aramada, 32 bidon içinde 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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van, ton, sahte içki, kaçak içki, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, türkiye
Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 32 bidon içinde 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.