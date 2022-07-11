https://tr.sputniknews.com/20220711/vanda-gocmen-kacakciligi-yapan-organizator-tutuklandi-1058567421.html

Van’da ‘göçmen kaçakçılığı’ yapan organizatör tutuklandı

Van’da ‘göçmen kaçakçılığı’ yapan organizatör tutuklandı

Van Emniyet’inden yapılan açıklamada “3 ayrı operasyonda; 3 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır” denildi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T08:54+0300

2022-07-11T08:54+0300

2022-07-11T08:54+0300

türkiye

van

göçmen

kaçakçılık

insan kaçakçılığı

tutuklama

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda; 3 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

türkiye

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van, göçmen, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, tutuklama