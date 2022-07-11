https://tr.sputniknews.com/20220711/yargitay-kabul-etmedi-kurtarilmis-yazisma-delil-degil-1058570355.html
Yargıtay kabul etmedi: ‘Kurtarılmış' yazışma delil değil
Yargıtay kabul etmedi: ‘Kurtarılmış' yazışma delil değil
Boşanma davası açtığı eşinin telefonundaki 'kurtarılmış' verileri mahkemeye sunan kişinin delilleri kabul edilmedi. Yargıtay, sunulan belgeleri ‘hukuka aykırı... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T10:39+0300
2022-07-11T10:39+0300
2022-07-11T10:39+0300
türkiye
türkiye
yargıtay
boşanma
boşanma davası
emsal karar
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Antalya'da yaşayan bir çiftten erkek, şüphe üzerine eşinin cep telefonuna silinen kayıtları geri getirmeye yarayan bir program yükledi. Bir süre sonra eşinin başka erkeklerle görüştüğünü ve 'evlilik birliğinin temelden sarsıldığını' ileri süren erkek, boşanma davası açtı.Yerel mahkeme davayı reddetti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kadının, güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu ve tamamen kusurlu olduğuna kanaat getirerek, erkeğin boşanma davasının kabulüne karar verdi.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kararı bozdu. Daire, davacı erkeğin program vasıtasıyla edindiği belgeleri hukuka aykırı elde ettiğine ve boşanma davasında delil olarak kullanılamayacağına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220709/yargitaydan-yurt-disinda-calisanlar-icin-emsal-karar-1058516734.html
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türkiye, yargıtay, boşanma, boşanma davası, emsal karar
Yargıtay kabul etmedi: ‘Kurtarılmış' yazışma delil değil
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Boşanma davası açtığı eşinin telefonundaki 'kurtarılmış' verileri mahkemeye sunan kişinin delilleri kabul edilmedi. Yargıtay, sunulan belgeleri ‘hukuka aykırı elde edilmiş' diyerek reddetti.
Antalya'da yaşayan bir çiftten erkek, şüphe üzerine eşinin cep telefonuna silinen kayıtları geri getirmeye yarayan bir program yükledi. Bir süre sonra eşinin başka erkeklerle görüştüğünü ve 'evlilik birliğinin temelden sarsıldığını' ileri süren erkek, boşanma davası açtı.
Yerel mahkeme davayı reddetti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kadının, güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu ve tamamen kusurlu olduğuna kanaat getirerek, erkeğin boşanma davasının kabulüne karar verdi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kararı bozdu. Daire, davacı erkeğin program vasıtasıyla edindiği belgeleri hukuka aykırı elde ettiğine ve boşanma davasında delil olarak kullanılamayacağına karar verdi.