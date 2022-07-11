https://tr.sputniknews.com/20220711/yargitay-kabul-etmedi-kurtarilmis-yazisma-delil-degil-1058570355.html

Yargıtay kabul etmedi: ‘Kurtarılmış' yazışma delil değil

Yargıtay kabul etmedi: ‘Kurtarılmış' yazışma delil değil

Boşanma davası açtığı eşinin telefonundaki 'kurtarılmış' verileri mahkemeye sunan kişinin delilleri kabul edilmedi. Yargıtay, sunulan belgeleri ‘hukuka aykırı... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T10:39+0300

2022-07-11T10:39+0300

2022-07-11T10:39+0300

türkiye

türkiye

yargıtay

boşanma

boşanma davası

emsal karar

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Antalya'da yaşayan bir çiftten erkek, şüphe üzerine eşinin cep telefonuna silinen kayıtları geri getirmeye yarayan bir program yükledi. Bir süre sonra eşinin başka erkeklerle görüştüğünü ve 'evlilik birliğinin temelden sarsıldığını' ileri süren erkek, boşanma davası açtı.Yerel mahkeme davayı reddetti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kadının, güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu ve tamamen kusurlu olduğuna kanaat getirerek, erkeğin boşanma davasının kabulüne karar verdi.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kararı bozdu. Daire, davacı erkeğin program vasıtasıyla edindiği belgeleri hukuka aykırı elde ettiğine ve boşanma davasında delil olarak kullanılamayacağına karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220709/yargitaydan-yurt-disinda-calisanlar-icin-emsal-karar-1058516734.html

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türkiye, yargıtay, boşanma, boşanma davası, emsal karar