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'Yasak aşk' yaşadığı erkeği öldüren kadın: Namusumu temizledim
'Yasak aşk' yaşadığı erkeği öldüren kadın: Namusumu temizledim
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evli 3 çocuk annesi Fatma Yiğit, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T19:22+0300
2022-07-11T19:24+0300
yasak aşk
şanlıurfa
türkiye
cinayet
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Dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde 3 çocuk annesi evli Fatma Yiğit, iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu.Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine gitti.Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Yiğit, yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Yiğit ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220710/sanliurfada-bir-kadin-tartistigi-erkegi-silahla-oldurdu-1058560337.html
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yasak aşk, şanlıurfa, cinayet

'Yasak aşk' yaşadığı erkeği öldüren kadın: Namusumu temizledim

19:22 11.07.2022 (güncellendi: 19:24 11.07.2022)
© DHA'Yasak aşk' yaşadığı erkeği öldüren kadın: Namusumu temizledim
'Yasak aşk' yaşadığı erkeği öldüren kadın: Namusumu temizledim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© DHA
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evli 3 çocuk annesi Fatma Yiğit, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yiğit'in savcılık ifadesinde, "Babam 'ya kendini ya o adamı öldür namusunu temizle' dedi. Ben de namusumu temizledim" dediği öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde 3 çocuk annesi evli Fatma Yiğit, iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu.
Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine gitti.
Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Yiğit, yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Yiğit ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi.
Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
TÜRKİYE
Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü
Dün, 23:43
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