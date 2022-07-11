https://tr.sputniknews.com/20220711/yasak-ask-yasadigi-erkegi-olduren-kadin-namusumu-temizledim-1058598910.html

'Yasak aşk' yaşadığı erkeği öldüren kadın: Namusumu temizledim

'Yasak aşk' yaşadığı erkeği öldüren kadın: Namusumu temizledim

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evli 3 çocuk annesi Fatma Yiğit, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T19:22+0300

2022-07-11T19:22+0300

2022-07-11T19:24+0300

yasak aşk

şanlıurfa

türkiye

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058599046_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_3f06e802671f1b154f8a24d8574414a3.jpg

Dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde 3 çocuk annesi evli Fatma Yiğit, iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu.Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine gitti.Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Yiğit, yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Yiğit ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220710/sanliurfada-bir-kadin-tartistigi-erkegi-silahla-oldurdu-1058560337.html

şanlıurfa

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yasak aşk, şanlıurfa, cinayet