https://tr.sputniknews.com/20220711/yurt-disina-mi-kacacak-konutu-basilan-sri-lanka-lideri-havalimani-yakinlarinda-bir-uste-iddiasi--1058589615.html
Yurt dışına mı kaçacak?: 'Konutu basılan Sri Lanka lideri havalimanı yakınlarında bir üste' iddiası
Yurt dışına mı kaçacak?: 'Konutu basılan Sri Lanka lideri havalimanı yakınlarında bir üste' iddiası
Konutunun basılmasının ardından kayıplara karışan ve yurt dışına kaçacağı iddia edilen Devlet Başkanı Rajapaksa'nın uluslararası havalimanı yakınlarında olduğu... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T15:41+0300
2022-07-11T15:41+0300
2022-07-11T16:47+0300
dünya
sri lanka
gotabaya rajapaksa
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yurt dışı
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Ekonomik krizle boğuşan, ilk kez temerrüde düşen, başkanlık konutu protestocular tarafından ele geçirilen Sri Lanka'da eylemcilerin talebi doğrultusunda görevi bırakmayı kabul eden Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın bugün uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir hava üssüne gitmesi 'Yurtdışına kaçacak' iddialarını güçlendirdi.On binlerce protestocunun, resmi konutu ve ofisini ele geçirdiği Rajapaksa bunlar yaşanmadan kısa süre önce oradan ayrılmış, saatler sonra da istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. AFP'ye konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi, 73 yaşındaki liderin önce deniz kuvvetlerine ait bir tesise sığındığını, ardından da Bandaranaike Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Katunayake hava üssüne götürüldüğünü söyledi. Rajapaksa'nın nerede olduğuna dair bunun dışında resmi bir bilgi olmasa da yerel basına göre bugün Dubai'ye gitmesi bekleniyor.Başkanlık konutunda ele geçirilen nakit para şimdi polisin elindeÖte yandan bugün Rajapaksa'nın konutunda protestocular tarafından ele geçirilen 17.85 milyon rupilik (yaklaşık 50 bin dolar) nakit para polise teslim edildi. Resmi kaynaklar, Rajapaksa'dan geriye bir bavul dolusu resmi evrak da kaldığını aktardı. 13'ünde istifa ederse 20'sinde yenisi seçilecekBu arada ANI News'in haberine göre Kentsel Kalkınma Bakanı Prasanna Ranatunga, yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceğini duyurdu. Ranatunga, Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmesi halinde parti liderlerinin 20 Temmuz'da yeni bir devlet başkanı seçmeye karar verdiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220711/protestolarin-surdugu-sri-lankada-devlet-baskani-resmen-acikladi-gorevi-birakiyor-1058571259.html
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Yurt dışına mı kaçacak?: 'Konutu basılan Sri Lanka lideri havalimanı yakınlarında bir üste' iddiası
15:41 11.07.2022 (güncellendi: 16:47 11.07.2022) Abone ol
Konutunun basılmasının ardından kayıplara karışan ve yurt dışına kaçacağı iddia edilen Devlet Başkanı Rajapaksa'nın uluslararası havalimanı yakınlarında olduğu söylentileri bu iddiaların gerçeklik payı olduğunu düşündürdü. Rajapaksa göstericilerin isteğini kabul edip istifa edeceğini açıkladı, yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek.
Ekonomik krizle boğuşan, ilk kez temerrüde düşen, başkanlık konutu protestocular tarafından ele geçirilen Sri Lanka'da eylemcilerin talebi doğrultusunda görevi bırakmayı kabul eden Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın bugün uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir hava üssüne gitmesi 'Yurtdışına kaçacak' iddialarını güçlendirdi.
On binlerce protestocunun, resmi konutu ve ofisini ele geçirdiği Rajapaksa bunlar yaşanmadan kısa süre önce oradan ayrılmış, saatler sonra da istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. AFP'ye konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi, 73 yaşındaki liderin önce deniz kuvvetlerine ait bir tesise sığındığını, ardından da Bandaranaike Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Katunayake hava üssüne götürüldüğünü söyledi. Rajapaksa'nın nerede olduğuna dair bunun dışında resmi bir bilgi olmasa da yerel basına göre bugün Dubai'ye gitmesi bekleniyor.
Başkanlık konutunda ele geçirilen nakit para şimdi polisin elinde
Öte yandan bugün Rajapaksa'nın konutunda protestocular tarafından ele geçirilen 17.85 milyon rupilik (yaklaşık 50 bin dolar) nakit para polise teslim edildi. Resmi kaynaklar, Rajapaksa'dan geriye bir bavul dolusu resmi evrak da kaldığını aktardı.
13'ünde istifa ederse 20'sinde yenisi seçilecek
Bu arada ANI News'in haberine göre Kentsel Kalkınma Bakanı Prasanna Ranatunga, yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceğini duyurdu. Ranatunga, Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmesi halinde parti liderlerinin 20 Temmuz'da yeni bir devlet başkanı seçmeye karar verdiğini söyledi.