https://tr.sputniknews.com/20220711/yurt-disina-mi-kacacak-konutu-basilan-sri-lanka-lideri-havalimani-yakinlarinda-bir-uste-iddiasi--1058589615.html

Yurt dışına mı kaçacak?: 'Konutu basılan Sri Lanka lideri havalimanı yakınlarında bir üste' iddiası

Yurt dışına mı kaçacak?: 'Konutu basılan Sri Lanka lideri havalimanı yakınlarında bir üste' iddiası

Konutunun basılmasının ardından kayıplara karışan ve yurt dışına kaçacağı iddia edilen Devlet Başkanı Rajapaksa'nın uluslararası havalimanı yakınlarında olduğu... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T15:41+0300

2022-07-11T15:41+0300

2022-07-11T16:47+0300

dünya

sri lanka

gotabaya rajapaksa

dubai

yurt dışı

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Ekonomik krizle boğuşan, ilk kez temerrüde düşen, başkanlık konutu protestocular tarafından ele geçirilen Sri Lanka'da eylemcilerin talebi doğrultusunda görevi bırakmayı kabul eden Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın bugün uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir hava üssüne gitmesi 'Yurtdışına kaçacak' iddialarını güçlendirdi.On binlerce protestocunun, resmi konutu ve ofisini ele geçirdiği Rajapaksa bunlar yaşanmadan kısa süre önce oradan ayrılmış, saatler sonra da istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. AFP'ye konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi, 73 yaşındaki liderin önce deniz kuvvetlerine ait bir tesise sığındığını, ardından da Bandaranaike Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Katunayake hava üssüne götürüldüğünü söyledi. Rajapaksa'nın nerede olduğuna dair bunun dışında resmi bir bilgi olmasa da yerel basına göre bugün Dubai'ye gitmesi bekleniyor.Başkanlık konutunda ele geçirilen nakit para şimdi polisin elindeÖte yandan bugün Rajapaksa'nın konutunda protestocular tarafından ele geçirilen 17.85 milyon rupilik (yaklaşık 50 bin dolar) nakit para polise teslim edildi. Resmi kaynaklar, Rajapaksa'dan geriye bir bavul dolusu resmi evrak da kaldığını aktardı. 13'ünde istifa ederse 20'sinde yenisi seçilecekBu arada ANI News'in haberine göre Kentsel Kalkınma Bakanı Prasanna Ranatunga, yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceğini duyurdu. Ranatunga, Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmesi halinde parti liderlerinin 20 Temmuz'da yeni bir devlet başkanı seçmeye karar verdiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220711/protestolarin-surdugu-sri-lankada-devlet-baskani-resmen-acikladi-gorevi-birakiyor-1058571259.html

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sri lanka, gotabaya rajapaksa, dubai, yurt dışı