https://tr.sputniknews.com/20220711/yurtdisinda-yuksek-lisans-yapabilmek-icin-pazarda-canta-satiyor-1058581980.html
Yurtdışında yüksek lisans yapabilmek için pazarda çanta satıyor
Yurtdışında yüksek lisans yapabilmek için pazarda çanta satıyor
Kocaeli'de yaşayan Esmer Işık, yurt dışında yüksek lisans yapabilmek için pazarda çanta satıyor. Işık "Yurtdışına çıkabilmem için 3 bin dolar gibi bir miktara... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T13:50+0300
2022-07-11T13:50+0300
2022-07-11T13:50+0300
yaşam
türkiye
kocaeli
çanta
pazar
yurtdışı
yüksek lisans
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Dilovası ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Esmer Işık, üniversiteden mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmenin ve yurt dışında yüksek lisans yapabilmenin hayalini kurmaya başladı. Bu konunun üzerine düşen ve araştırma yapan Işık, masrafların bir hayli çok olduğunu gördü. Para biriktirebilmek için girişimlerde bulunan Işık, biraz borca girerek çeşitli kadın çantaları aldı. Dilovası Belediyesi’nden de izin alan genç kadın, hayaline kavuşabilmek için pazarda tezgah açıyor.Hayalini anlatan Esmer Işık, “Yüksek lisansımı Almanya’da yapmak istiyorum. Sadece İngilizce eğitimi almak, İngilizcemi ilerletmek istiyorum. Şu anda B2 seviyesindeyim ve yükselmek istiyorum. Bu yüzden sınavlara çalışıyorum. Kitaplarımı alabilmek için uğraşıyorum. Bir de yurt dışına çıkabilmem için 3 bin dolar gibi bir miktara ihtiyacım var. Bunun için ben de biraz borca girerek çanta ve terlik işine girdim. Dilovası Belediyesi bana çok yardımcı oldu, çok teşekkür ederim onlara. Bana pazarda bir yer açabileceğimi söylediler. Şu anda onlar sayesinde güzel bir başlangıç yaptım. Umarım bunun devamı gelir. Destekleri için çok teşekkür ederim. Umarım istediğim hayale kavuşurum” dedi.
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türkiye, kocaeli, çanta, pazar, yurtdışı, yüksek lisans
Yurtdışında yüksek lisans yapabilmek için pazarda çanta satıyor
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Kocaeli'de yaşayan Esmer Işık, yurt dışında yüksek lisans yapabilmek için pazarda çanta satıyor. Işık "Yurtdışına çıkabilmem için 3 bin dolar gibi bir miktara ihtiyacım var. Bunun için ben de biraz borca girerek çanta ve terlik işine girdim" dedi.
Dilovası ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Esmer Işık, üniversiteden mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmenin ve yurt dışında yüksek lisans yapabilmenin hayalini kurmaya başladı. Bu konunun üzerine düşen ve araştırma yapan Işık, masrafların bir hayli çok olduğunu gördü. Para biriktirebilmek için girişimlerde bulunan Işık, biraz borca girerek çeşitli kadın çantaları aldı. Dilovası Belediyesi’nden de izin alan genç kadın, hayaline kavuşabilmek için pazarda tezgah açıyor.
Hayalini anlatan Esmer Işık, “Yüksek lisansımı Almanya’da yapmak istiyorum. Sadece İngilizce eğitimi almak, İngilizcemi ilerletmek istiyorum. Şu anda B2 seviyesindeyim ve yükselmek istiyorum. Bu yüzden sınavlara çalışıyorum. Kitaplarımı alabilmek için uğraşıyorum. Bir de yurt dışına çıkabilmem için 3 bin dolar gibi bir miktara ihtiyacım var. Bunun için ben de biraz borca girerek çanta ve terlik işine girdim. Dilovası Belediyesi bana çok yardımcı oldu, çok teşekkür ederim onlara. Bana pazarda bir yer açabileceğimi söylediler. Şu anda onlar sayesinde güzel bir başlangıç yaptım. Umarım bunun devamı gelir. Destekleri için çok teşekkür ederim. Umarım istediğim hayale kavuşurum” dedi.