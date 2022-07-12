https://tr.sputniknews.com/20220712/15-yasindaki-cocuga-cinsel-istismarda-bulunan-saniga-rekor-ceza-1115-yil-hapsi-isteniyor-1058625460.html

15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa rekor ceza: 111.5 yıl hapsi isteniyor

15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa rekor ceza: 111.5 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da 15 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunan ve daha sonra çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara (19) hakkında... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T13:44+0300

2022-07-12T13:44+0300

2022-07-12T13:44+0300

cinsel istismar

türkiye

ankara

haymana

emre kara

hasan çelik

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Ankara'da yaşayan S.K., 2020 yılının yaz tatilinde ailesi ile birlikte memleketleri Haymana ilçesinin Kutluhan köyüne gitti. Burada Emre Kara ile tanışan S.K., bir süre görüştükten sonra 'sevgili' oldu. Ardından Ankara'ya dönen S.K., 2021 yılının ocak ayında evden kaçarak Kara'nın köydeki evine gitti. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine S.K. ve kara daha sonra Konya'ya gitti. Bir süre burada kalan ikili, ardından tekrar köye dönerek Emre Kara'nın dayısı Hasan Çelik'in evinde yaşamaya başladı. Emre Kara bu sürede, baba evinde, Konya'da yaşadıkları evde ve dayısının evinde S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Çektiği müstehcen görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yaptıBir süre sonra ailesinin evine dönen S.K., başka bir arkadaşının yanında kaldığını söyledi. Ancak S.K. evine döndükten sonra Emre Kara, tekrar buluşarak birlikte olmak istedi. S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, birlikte olduklarında çektiği müstehcen görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Emre Kara, S.K.'ye ait müstehcen görüntüleri önce akrabalarına gönderip ardından sosyal medya hesabından yayımladı. Ardından Emre Kara gözaltına alındı. S.K.'nin ise hastanede yapılan muayenesinde cinsel istismara uğradığı tespit edildi.111.5 yıl habip cezası talebiAnkara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Kara hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açarak, tutuklanması talebinde bulundu. Ankara Batı 2’nci Ağır Ceza iddianameyi kabul ederek Emre Kara'nın tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca savcılık Emre Kara'nın annesi Nuran Kara, babası İhsan Kara, ağabeyi Abbas Kara ve dayısı Hasan Çelik hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.'Çocuğun yolunu kesip okula gitmesin diye dövdü'S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, faili tutuklatmak için bir senedir ciddi bir hukuksal mücadele verdiklerini belirterek, "Çocuk, fail tarafından kaçırıldıktan sonra nitelikli cinsel istismara mağdur bırakılıyor. Bu eyleme failin ailesinden birçok kişi de göz yumarak iştirak ediyor. Çocuğa evini açıyor, gelen kolluk kuvvetlerine çocuğun evlerinde olmadığını söylüyor. Çocuk adına suç duyurusunda bulunduktan sonra gelen adli tıp raporu çocuğun beyanlarını bire bir destekler nitelikteydi. Adaletin yerini bulması konusunda yaptığımız bir yıllık çaba sonunda bugün amacımıza ulaşarak faili tutuklatabildik. Bu süre zarfında fail hakkında uzaklaştırma kararı aldık ama fail çocuğun yolunu kesti. Çocuk okula giderken, 'okula gitmeyeceksin' diye dövdü. Çocuğu staja giderken buldu dövdü. Hepsi için ayrı ayrı şikayetlerde bulunduk. Çocuğun mahrem görüntülerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek yaydı. Hem çocuğun hem de ailesinin hayatını yaşanmaz hale getirdi. Biz 10’a yakın dosyayla çocuğun hayatını yaşanabilir hale getirmek için bütün eylemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çabalarımız sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra fail tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220712/sislide-otomobilin-carptigi-scooterli-kadin-hayatini-kaybetti-1058625809.html

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cinsel istismar, ankara, haymana, emre kara, hasan çelik