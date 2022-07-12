https://tr.sputniknews.com/20220712/abd-guvenlik-danismani-sullivan-iran-rusyaya-cok-sayida-iha-vermeyi-planliyor-1058606431.html

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: İran, Rusya'ya çok sayıda İHA göndermeyi planlıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: İran, Rusya'ya çok sayıda İHA göndermeyi planlıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İran'ın Rusya'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu çok sayıda insansız hava aracı sağlamayı planladığını... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T00:04+0300

2022-07-12T00:04+0300

2022-07-12T00:11+0300

ukrayna krizi

iran

jake sullivan

iha

rusya

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna operasyonu için Moskova'ya yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde bilgi olduğunu iddia etti.Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde açıklamalarda bulunan Sullivan, "Bizim tarafımızda, İran hükümetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var. Ayrıca bu bilgi, İran'ın bu İHA'ların kullanımı için Rus askerlerine eğitim vereceğini ve bu sürecin temmuz ayı içinde başlayabileceğini gösteriyor" dedi.Sullivan, İran'ın Rusya'ya halihazırda herhangi bir insansız hava aracı teslim edip etmediğinin belirsiz olduğunu belirtti.

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iran, jake sullivan, iha, rusya