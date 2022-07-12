https://tr.sputniknews.com/20220712/abdden-siha-saldirisiyla-isidin-suriye-liderini-oldurduk-aciklamasi-1058633383.html

Pentagon: SİHA saldırısıyla IŞİD'in Suriye liderini öldürdük

Pentagon: SİHA saldırısıyla IŞİD'in Suriye liderini öldürdük

Pentagon, Türkiye sınırına yakın, Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde SİHA saldırısıyla öldürdüğünü duyurduğu Mahir el-Agal'ın IŞİD'in en üst düzey 5 liderinden... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T16:25+0300

2022-07-12T16:25+0300

2022-07-12T17:21+0300

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD'in Suriye'deki liderinin insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Pentagon'un Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yarbay Dave Eastburn, Mahir el-Agal'ın Suriye'de Cinderes yakınlarında motosiklet sürerken öldürüldüğünü, sağkolunun ağır şekilde yaralandığını ve ölüp ölmediğinin ilk etapta netleşmediğini söyledi.Cinderes, Türkiye sınırına yakın, Afrin'e bağlı ve bölgenin güneybatısında yer alan bir belde."Operasyonun başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak için kapsamlı planlama yapıldı. İlk inceleme sivil can kaybı olmadığını gösteriyor" denilen Pentagon açıklamasında, IŞİD'in en üst düzey 5 liderinden biri olduğu belirtilen Agal'ın 'Irak ve Suriye dışında IŞİD ağları geliştirmekten sorumlu olduğu' da dile getirildi. IŞİD'in Suriye liderine suikast, ABD'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde El Kaide bağlantılı Hurras ed Din grubunun üst düzey bir liderini hedef alan saldırı düzenlemesinden 2 hafta sonra geldi.

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abd, suriye, işid