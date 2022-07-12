Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220712/adanada-pompali-tufekle-vurulan-kisi-hayatini-kaybetti-1058611745.html
Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Adana'da pompalı tüfekle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T05:31+0300
2022-07-12T05:31+0300
türkiye
adana
pompalı tüfek
kavga
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, bir kişinin ateşli silahla vurulduğu ihbarı üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, Nurettin Kaçar'ın, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu karnından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü belirledi.Yüreğir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınan Nurettin Kaçar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kaçar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/polisten-yuzerek-kacmaya-calisti-1058611276.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_b9e5037858eea76d06149707487e1abc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, pompalı tüfek, kavga, cinayet

Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

05:31 12.07.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
Abone olTelegram
Adana'da pompalı tüfekle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, bir kişinin ateşli silahla vurulduğu ihbarı üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, Nurettin Kaçar'ın, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu karnından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü belirledi.
Yüreğir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınan Nurettin Kaçar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaçar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sinop'ta bıçaklı kavgaya karışan kişi, polis ekiplerinden denizde atlayarak kaçmaya çalıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
TÜRKİYE
Polisten yüzerek kaçmaya çalıştı
04:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала