https://tr.sputniknews.com/20220712/adanada-pompali-tufekle-vurulan-kisi-hayatini-kaybetti-1058611745.html

Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da pompalı tüfekle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T05:31+0300

2022-07-12T05:31+0300

2022-07-12T05:31+0300

türkiye

adana

pompalı tüfek

kavga

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, bir kişinin ateşli silahla vurulduğu ihbarı üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, Nurettin Kaçar'ın, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu karnından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü belirledi.Yüreğir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınan Nurettin Kaçar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kaçar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220712/polisten-yuzerek-kacmaya-calisti-1058611276.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, pompalı tüfek, kavga, cinayet