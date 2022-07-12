https://tr.sputniknews.com/20220712/adanada-pompali-tufekle-vurulan-kisi-hayatini-kaybetti-1058611745.html
Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Adana'da pompalı tüfekle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T05:31+0300
2022-07-12T05:31+0300
2022-07-12T05:31+0300
türkiye
adana
pompalı tüfek
kavga
cinayet
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, bir kişinin ateşli silahla vurulduğu ihbarı üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, Nurettin Kaçar'ın, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu karnından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü belirledi.Yüreğir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınan Nurettin Kaçar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kaçar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/polisten-yuzerek-kacmaya-calisti-1058611276.html
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adana, pompalı tüfek, kavga, cinayet
Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
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Adana'da pompalı tüfekle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, bir kişinin ateşli silahla vurulduğu ihbarı üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, Nurettin Kaçar'ın, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu karnından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü belirledi.
Yüreğir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınan Nurettin Kaçar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaçar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.