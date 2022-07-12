https://tr.sputniknews.com/20220712/ak-partili-esgin-biz-tayyip-erdoganin-adamlariyiz-1058618037.html

AK Partili Esgin: Biz Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız

AK Partili Esgin: Biz Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız

Partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bizi öyle makam, mansıp peşinde... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T10:52+0300

2022-07-12T10:52+0300

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politika

türkiye

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mustafa esgin

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuştu. Burada gündemi değerlendiren Esgin, “Yaklaşık 2.5 yıldır dünyanın yüz yılda bir karşılaştığı küresel bir salgınla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet-millet el ele mücadele ettik. Allah’a hamdolsun çok büyük bir mücadele verdik. Bu mücadelenin içerisinde hepimiz gördük ki, sağlık alt yapımıza bu 20 yıldır yapmış olduğumuz yatırımlar ne kadar önemli. Çünkü, insan hayatından daha değerli birşey yok. Pandemi döneminde bu ülke yine sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yerli solunum cihazını yaptı. Hem de 10 bin tane yaptı. Paranın anlam ifade etmediği günlerde, biz bu başarı hikayelerini ortaya koyduk. Allah’a hamdolsun. Türkiye kutlu yürüyüşüne sizlerle devam ediyor” dedi.‘Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefet örneği yok’Sözcü'den Halil Ataş'ın aktardığına göre, Türkiye’deki sağlık sisteminden bahseden Esgin, “Bakın bu kardeşiniz bir hekim olarak; meclis kürsüsünde, ‘Hastane niye yapılmadı’ diye değil, ‘Niçin yapıldı diye’ soru önergesi veren muhalefete karşı defalarca söz almak durumunda kaldı. . Fransa’da, İtalya’da, İspanya’da, hastane kapılarından dönen ve evinde ölüme terk edilen insanlar vardı. Allah’a hamdolsun bu ülkede bunlar yaşanmadı” diye konuştu.Afetlerle mücadele konusuna da değinen vekil Esgin “Ve yine afetler, salgınlar, yangınlar ile bir taraftan mücadele ederken, bir taraftan da afetten, yangından, felaketten medet uman ve buradan bir siyasi polemik ortaya koymaya çalışan muhalefet unsurları ile mücadele ettik. Bu mücadelelerin hepsini vererek 2023’e yelken açtık” ifadelerini kullandı.‘İyi ki Recep Tayyip Erdoğan vardı, iyi ki AK Parti vardı, iyi ki sizler vardınız’Esgin, “Bizi öyle makam, mansıp peşinde koşanlar ile karıştırmasınlar. Bizim milletle olan münasebetimiz sandıklarda oy mesafesinde değildir. Biz Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız. Allah’ın izniyle sizlerle birlikte kutlu hareketimize, dava hareketimize devam ediyoruz. İşte bu küresel salgının o korkunç günlerinde evet ben diyorum ki; iyi ki, Recep Tayyip Erdoğan vardı. İyi ki, AK Parti vardı. İyi ki, sizler vardınız” şeklinde konuştu.

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türkiye, bursa, mustafa esgin, recep tayyip erdoğan