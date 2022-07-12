https://tr.sputniknews.com/20220712/ak-partili-senden-cem-tokere-turkovacin-etkili-olabilmesi-icin-kanin-bozuk-olmamasi-lazim-1058629045.html

AK Partili Şen'den Cem Toker'e: 'Turkovac'ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım'

AK Partili Şen'den Cem Toker'e: 'Turkovac'ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'la ilgili eleştiride bulunan LDP eski Genel Başkanı Cem Toker'e "Türkovak’ın... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T14:35+0300

2022-07-12T14:35+0300

2022-07-12T14:35+0300

politika

mustafa şen

cem toker

turkovac

koronavirüs

tepki

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Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker'in "Türkovak adı verilen yerli aşının dünya ve ülke sağlığına etkisi/katkısı neyse, TOGG adı verilen sözde yerli otomobilin de ekonomiye etkisi/katkısı o kadar olacaktır" şeklindeki paylaşımını alıntılayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, buna karşılık şöyle yazdı:

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2022

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mustafa şen, cem toker, turkovac, koronavirüs, tepki