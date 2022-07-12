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AK Partili Şen'den Cem Toker'e: 'Turkovac'ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım'
AK Partili Şen'den Cem Toker'e: 'Turkovac'ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'la ilgili eleştiride bulunan LDP eski Genel Başkanı Cem Toker'e "Türkovak’ın... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T14:35+0300
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politika
mustafa şen
cem toker
turkovac
koronavirüs
tepki
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Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker'in "Türkovak adı verilen yerli aşının dünya ve ülke sağlığına etkisi/katkısı neyse, TOGG adı verilen sözde yerli otomobilin de ekonomiye etkisi/katkısı o kadar olacaktır" şeklindeki paylaşımını alıntılayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, buna karşılık şöyle yazdı:
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mustafa şen, cem toker, turkovac, koronavirüs, tepki

AK Partili Şen'den Cem Toker'e: 'Turkovac'ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım'

14:35 12.07.2022
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'la ilgili eleştiride bulunan LDP eski Genel Başkanı Cem Toker'e "Türkovak’ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım" diye yanıt verdi.
Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker'in "Türkovak adı verilen yerli aşının dünya ve ülke sağlığına etkisi/katkısı neyse, TOGG adı verilen sözde yerli otomobilin de ekonomiye etkisi/katkısı o kadar olacaktır" şeklindeki paylaşımını alıntılayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, buna karşılık şöyle yazdı:
"Türkovak’ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım. TOGG’a gelince, yolun bozuk olmaması lazım."
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