https://tr.sputniknews.com/20220712/apartmanin-6nci-katindan-dusen-ogretmen-hayatini-kaybetti-1058630112.html

Apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kastamonu’da akraba ziyaretine gelen bir öğretmen, apartmanın 6. katından düşmesi neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T15:13+0300

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türkiye

kastamonu

apartman

bina

öğretmen

düşmek

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Kastamonu’dan meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı ziyareti için akrabalarının yanına ziyarete gelen Merkez Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Öznur Çörekcioğlu, bulunduğu apartmanın 6'ncı katından dengesini kaybetmesi neticesinde düştü. Beton zemine çakılan evli ve 2 çocuk annesi öğretmen Çörekcioğlu ağır yaralandı.Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Çörekcioğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen Çörekcioğlu hayatını kaybetti. Çörekcioğlu’nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, inceleme devam ediyor.

türkiye

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kastamonu, apartman, bina, öğretmen, düşmek