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Araç kapısına çarpıp kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü kendi çabasıyla geri çıktı
Araç kapısına çarpıp kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü kendi çabasıyla geri çıktı
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde bir motosiklet sürücüsü, park halindeki araç kapısının aniden açılmasıyla savrularak o esnada yoldan geçen kamyonun... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T16:56+0300
2022-07-12T17:03+0300
motosiklet
brezilya
yaşam
yaralı
kamyon
trafik kazası
rio de janerio
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Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletindeki Serrana bölgesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir motosiklet, park halinde bulunan bir aracın aniden açılan kapısına çarptı. Kazanın etkisiyle yola savurulan motosiklet sürücüsü, o esnada yanından geçen kamyonun altında kaldı. Motosiklet sürücüsünü fark eden kamyon şoförü hemen aracı durdurdu. Kendi imkanlarıyla kamyonun altından çıkmaya çalışan şahsa daha sonra birçok kişi yardım etti. Kamyonun geri manevrasıyla kurtulan motosiklet sürücüsü kazadan hafif yaralarla kurtuldu ve hastaneye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/uzman-klinik-psikolog-esra-ezmeciden-ask-canlandirma-onerisi-vucudunuza-tuzlu-su-dokun-1058631007.html
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motosiklet, brezilya, yaralı, kamyon, trafik kazası, rio de janerio

Araç kapısına çarpıp kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü kendi çabasıyla geri çıktı

16:56 12.07.2022 (güncellendi: 17:03 12.07.2022)
© İHAAraç kapısına çarpıp kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü kendi çabasıyla geri çıktı
Araç kapısına çarpıp kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü kendi çabasıyla geri çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© İHA
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Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde bir motosiklet sürücüsü, park halindeki araç kapısının aniden açılmasıyla savrularak o esnada yoldan geçen kamyonun altına sürüklendi. Yaralı sürücü, kendi çabaları ile kamyonun altından çıktıktan sonra yardım alabildi.
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletindeki Serrana bölgesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir motosiklet, park halinde bulunan bir aracın aniden açılan kapısına çarptı. Kazanın etkisiyle yola savurulan motosiklet sürücüsü, o esnada yanından geçen kamyonun altında kaldı. Motosiklet sürücüsünü fark eden kamyon şoförü hemen aracı durdurdu.
Kendi imkanlarıyla kamyonun altından çıkmaya çalışan şahsa daha sonra birçok kişi yardım etti. Kamyonun geri manevrasıyla kurtulan motosiklet sürücüsü kazadan hafif yaralarla kurtuldu ve hastaneye sevk edildi.
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