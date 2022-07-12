https://tr.sputniknews.com/20220712/arac-kapisina-carpip-kamyonun-altinda-kalan-motosiklet-surucusu-kendi-cabasiyla-geri-cikti-1058633595.html

Araç kapısına çarpıp kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü kendi çabasıyla geri çıktı

Araç kapısına çarpıp kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü kendi çabasıyla geri çıktı

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde bir motosiklet sürücüsü, park halindeki araç kapısının aniden açılmasıyla savrularak o esnada yoldan geçen kamyonun... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T16:56+0300

2022-07-12T16:56+0300

2022-07-12T17:03+0300

motosiklet

brezilya

yaşam

yaralı

kamyon

trafik kazası

rio de janerio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058635071_8:0:1980:1109_1920x0_80_0_0_53c0b3e4af02b7307cd9d7dd792074f2.jpg

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletindeki Serrana bölgesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir motosiklet, park halinde bulunan bir aracın aniden açılan kapısına çarptı. Kazanın etkisiyle yola savurulan motosiklet sürücüsü, o esnada yanından geçen kamyonun altında kaldı. Motosiklet sürücüsünü fark eden kamyon şoförü hemen aracı durdurdu. Kendi imkanlarıyla kamyonun altından çıkmaya çalışan şahsa daha sonra birçok kişi yardım etti. Kamyonun geri manevrasıyla kurtulan motosiklet sürücüsü kazadan hafif yaralarla kurtuldu ve hastaneye sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220712/uzman-klinik-psikolog-esra-ezmeciden-ask-canlandirma-onerisi-vucudunuza-tuzlu-su-dokun-1058631007.html

brezilya

rio de janerio

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motosiklet, brezilya, yaralı, kamyon, trafik kazası, rio de janerio