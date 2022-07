https://tr.sputniknews.com/20220712/ator-rusyadan-turkiyeye-turlar-iki-kat-pahalanmasina-ragmen-cok-populer-1058643044.html

ATOR: Rusya’dan Türkiye’ye turlar iki kat pahalanmasına rağmen çok popüler

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye ve Mısır’a turların artık Ruslara iki kat daha pahalıya mal olduğunu, fakat bu... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

Lomidze, Rus medyasına açıklamasında, “Türkiye ve Mısır, tur fiyatlarının yükselmesine rağmen hacim olarak lider destinasyonlar olarak kalıyor. Her şey neredeyse iki kat pahalandı. Zaten şimdi ucuz yurtdışı destinasyonlar grubunu göstermek çok zor. Her şey pahalandı” ifadesini kullandı.Fiyatlarda düşüşün beklenmemesi gerektiğini söyleyen Lomidze, fiyatların, yüksek talep tarafından oluştuğunu kaydederek, “Mısır ve Türkiye’deki oteller, Kovid-19 koşullarında geçen iki yılın yol açtığı kayıpları telafi etmeye çalışıyor. Bu yüzden fiyatlar yüksek. Ama bu şu an için talebi etkilemiyor, insanlar bu paraya bile oraya gitmeye hazır” dedi.

