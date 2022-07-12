https://tr.sputniknews.com/20220712/avrupaya-kuzey-akim-uyarisi-buyuk-enerji-soku-bekliyor-1058643303.html

Avrupa’ya Kuzey Akım uyarısı: Büyük enerji şoku bekliyor

Avrupa’ya Kuzey Akım uyarısı: Büyük enerji şoku bekliyor

The Telegraph, Rusya’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden sevkiyatı durdurması halinde Avrupa’yı büyük enerji şokunun beklediğini belirtti. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T21:28+0300

2022-07-12T21:28+0300

2022-07-12T21:28+0300

ekonomi

kuzey akım

enerji

kriz

rusya

avrupa

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Rachel Millard imzalı yazıda, Avrupa için kader anın başladığı, Kuzey Akım transitinin yeniden başlamaması durumunda Almanya ve komşularının büyük ekonomik baskı hissedeceği kaydedildi.AB’nin şimdiden kış hazırlıkları başlattığını, soğuklar gelmeden gaz depolarını doldurmayı planladıklarını belirten Millard, fakat Avrupalı analiz uzmanlarının tahminlerine göre, Kuzey Akım kapasitesinin sadece yüzde 40 oranında çalışacağı ve bunun Avrupa Birliği’nin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığını kaydetti. Sevkiyatın artırılmaması durumunda depoların bu yılın sonuna kadar ancak yüzde 70 oranında dolacağı tahmin ediliyor.

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kuzey akım, enerji, kriz, rusya, avrupa