https://tr.sputniknews.com/20220712/avrupaya-kuzey-akim-uyarisi-buyuk-enerji-soku-bekliyor-1058643303.html
Avrupa’ya Kuzey Akım uyarısı: Büyük enerji şoku bekliyor
Avrupa’ya Kuzey Akım uyarısı: Büyük enerji şoku bekliyor
The Telegraph, Rusya’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden sevkiyatı durdurması halinde Avrupa’yı büyük enerji şokunun beklediğini belirtti. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T21:28+0300
2022-07-12T21:28+0300
2022-07-12T21:28+0300
ekonomi
kuzey akım
enerji
kriz
rusya
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054148558_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_812cea53da0ac4558e7ac778e8e316d6.jpg
Rachel Millard imzalı yazıda, Avrupa için kader anın başladığı, Kuzey Akım transitinin yeniden başlamaması durumunda Almanya ve komşularının büyük ekonomik baskı hissedeceği kaydedildi.AB’nin şimdiden kış hazırlıkları başlattığını, soğuklar gelmeden gaz depolarını doldurmayı planladıklarını belirten Millard, fakat Avrupalı analiz uzmanlarının tahminlerine göre, Kuzey Akım kapasitesinin sadece yüzde 40 oranında çalışacağı ve bunun Avrupa Birliği’nin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığını kaydetti. Sevkiyatın artırılmaması durumunda depoların bu yılın sonuna kadar ancak yüzde 70 oranında dolacağı tahmin ediliyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054148558_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fb10bb191b865ebd1dbca31e10e76eac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey akım, enerji, kriz, rusya, avrupa
Avrupa’ya Kuzey Akım uyarısı: Büyük enerji şoku bekliyor
Abone ol
The Telegraph, Rusya’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden sevkiyatı durdurması halinde Avrupa’yı büyük enerji şokunun beklediğini belirtti.
Rachel Millard
imzalı yazıda
, Avrupa için kader anın başladığı, Kuzey Akım transitinin yeniden başlamaması durumunda Almanya ve komşularının büyük ekonomik baskı hissedeceği kaydedildi.
AB’nin şimdiden kış hazırlıkları başlattığını, soğuklar gelmeden gaz depolarını doldurmayı planladıklarını belirten Millard, fakat Avrupalı analiz uzmanlarının tahminlerine göre, Kuzey Akım kapasitesinin sadece yüzde 40 oranında çalışacağı ve bunun Avrupa Birliği’nin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığını kaydetti. Sevkiyatın artırılmaması durumunda depoların bu yılın sonuna kadar ancak yüzde 70 oranında dolacağı tahmin ediliyor.