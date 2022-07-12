https://tr.sputniknews.com/20220712/aylar-suren-protestolarin-ardindan-sri-lanka-devlet-baskani-istifa-mektubunu-imzaladi-1058615797.html

Aylar süren protestoların ardından Sri Lanka Devlet Başkanı, 'istifa mektubunu imzaladı'

Aylar süren protestoların ardından Sri Lanka Devlet Başkanı, 'istifa mektubunu imzaladı'

Ekonomik kriz ve gıda kıtlığı nedeniyle hükümet karşıtı protestoların gerçekleştiği Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa mektubunu... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T11:18+0300

2022-07-12T11:18+0300

2022-07-12T11:27+0300

dünya

sri lanka

istifa

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Ekonomik krizle boğuşan, ilk kez temerrüde düşen, başkanlık konutu protestocular tarafından ele geçirilen Sri Lanka'da eylemcilerin talebi doğrultusunda görevi bırakmayı kabul eden Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın bugün istifa mektubunu imzaladığı iddia edildi.İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Rajapaksa'nın istifaya ilişkin duyurusunu bugün yapması bekleniyor.Rajapaksa'nın dün uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir hava üssüne gitmesi, 'yurtdışına kaçacak' iddialarını güçlendirmişti.Sri Lanka liderinin dün bir donanma gemisinde savunma personeli ile bir araya geldikten sonra istifa mektubunu üst düzey bir hükümet yetkilisine verdiği kaydedildi.Daily Mirror ayrıca, Başbakanlık görevinden istifa edeceğini ilan eden Ranil Wickremesinghe'nin 20 Temmuz'da yeni Devlet Başkanı'nın seçilmesine dek Başkanlık görevini üstlenmek üzere çarşamba günü yemin edeceğini ileri sürdü. Ülkede ayrıca parlamento sözcüsünün Geçici Başkanlık görevini üstlenebileceği iddia ediliyor.22 milyon nüfuslu Sri Lanka, ekonomik krizin neden olduğu iflasın yanı sıra, koronavirüs salgını ve 2019'daki Paskalya saldırısının turizm sektörüne yaptığı darbe nedeniyle ciddi gıda ve yakıt kıtlığıyla karşı karşıya.51 milyar dolar borcu bulunan Sri Lanka, bu yılın nisan ayından bu yana kredilerinin faiz ödemelerini karşılayamayarak tarihinde ilk kez temerrüde düşmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220711/yurt-disina-mi-kacacak-konutu-basilan-sri-lanka-lideri-havalimani-yakinlarinda-bir-uste-iddiasi--1058589615.html

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sri lanka, istifa