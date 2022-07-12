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https://tr.sputniknews.com/20220712/bakan-soylu-arefe-ve-bayramin-ilk-uc-gununde-trafikte-28-can-kaybi-yasandi-1058619506.html
Bakan Soylu: Arefe ve bayramın ilk üç gününde trafikte 28 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Arefe ve bayramın ilk üç gününde trafikte 28 can kaybı yaşandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe ve Kurban Bayramının ilk üç gününde trafik kazalarında 28 can kaybının yaşandığını açıkladı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T11:25+0300
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türkiye
kurban bayramı
trafik kazası
can kaybı
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe günü ve bayramın ilk 3 gününde 28 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.Trafikte dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunan Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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kurban bayramı, trafik kazası, can kaybı, süleyman soylu

Bakan Soylu: Arefe ve bayramın ilk üç gününde trafikte 28 can kaybı yaşandı

11:25 12.07.2022
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe ve Kurban Bayramının ilk üç gününde trafik kazalarında 28 can kaybının yaşandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe günü ve bayramın ilk 3 gününde 28 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Trafikte dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunan Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz Arefe günü 8, bayramın; 1. günü 9 Temmuz 8, 2. günü 10 Temmuz 9, 3. günü 11 Temmuz 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun.”
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