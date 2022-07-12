Bakan Soylu: Arefe ve bayramın ilk üç gününde trafikte 28 can kaybı yaşandı

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LÜTFEN

TRAFİK KURALLARINA UYALIM



7-18 Temmuz tarihleri arasında

bayram trafiği için TEYAKKUZDAYIZ.



8 Temmuz Arefe Günü 8,

Bayramın;

1. Günü 9 Temmuz 8,

2. Günü 10 Temmuz 9,

3. Günü 11 Temmuz 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var.



TRAFİKTE BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN pic.twitter.com/NILQ2lBALX