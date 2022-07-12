https://tr.sputniknews.com/20220712/baraj-golunde-bogulma-tehlikesi-geciren-kardesini-kurtaran-genc-boguldu-1058646290.html
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu
Malatya'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak için suya giren genç, kardeşini kurtardı ancak kendisi boğuldu. Bölgeye gelen Malatya... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T23:22+0300
2022-07-12T23:22+0300
2022-07-12T23:22+0300
türkiye
malatya
boğulma
baraj gölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058646348_0:115:1200:790_1920x0_80_0_0_ba1516b45b7ca65da2bc811dfabc0de5.jpg
Olay, saat 21.30 sularında Battalgazi ilçesi Atabey İskelesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ahmt El İsa (20) serinlemek için kardeşi ve arkadaşları ile bölgede bulunan baraj gölüne girdi. Bir süre sonra kardeşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ahmet El İsa kardeşini kurtarırken, kendisi gözden kayıp oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gencin cansız bedenine kıyaya 60 metre mesafede 12 metre derinlikte ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/15-yasindaki-genc-golette-boguldu-1058603020.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058646348_0:2:1200:902_1920x0_80_0_0_790761f3c33ca4aaf8464994fdacd3f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, boğulma, baraj gölü
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu
Abone ol
Malatya'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak için suya giren genç, kardeşini kurtardı ancak kendisi boğuldu. Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi çalışma başlattı.
Olay, saat 21.30 sularında Battalgazi ilçesi Atabey İskelesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ahmt El İsa (20) serinlemek için kardeşi ve arkadaşları ile bölgede bulunan baraj gölüne girdi.
Bir süre sonra kardeşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ahmet El İsa kardeşini kurtarırken, kendisi gözden kayıp oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gencin cansız bedenine kıyaya 60 metre mesafede 12 metre derinlikte ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.