https://tr.sputniknews.com/20220712/baraj-golunde-bogulma-tehlikesi-geciren-kardesini-kurtaran-genc-boguldu-1058646290.html

Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu

Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu

Malatya'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak için suya giren genç, kardeşini kurtardı ancak kendisi boğuldu. Bölgeye gelen Malatya... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T23:22+0300

2022-07-12T23:22+0300

2022-07-12T23:22+0300

türkiye

malatya

boğulma

baraj gölü

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Olay, saat 21.30 sularında Battalgazi ilçesi Atabey İskelesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ahmt El İsa (20) serinlemek için kardeşi ve arkadaşları ile bölgede bulunan baraj gölüne girdi. Bir süre sonra kardeşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ahmet El İsa kardeşini kurtarırken, kendisi gözden kayıp oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gencin cansız bedenine kıyaya 60 metre mesafede 12 metre derinlikte ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220711/15-yasindaki-genc-golette-boguldu-1058603020.html

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malatya, boğulma, baraj gölü