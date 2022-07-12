https://tr.sputniknews.com/20220712/beyaz-saray-biden-israilde-bae-ve-hindistan-ile-gida-guvenligi-zirvesi-yapacak-1058610140.html

Beyaz Saray: Biden, İsrail'de BAE ve Hindistan ile gıda güvenliği zirvesi yapacak

Beyaz Saray: Biden, İsrail'de BAE ve Hindistan ile gıda güvenliği zirvesi yapacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın başlayacak Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T02:47+0300

2022-07-12T02:47+0300

2022-07-12T02:47+0300

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Jake Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın başlayacak İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı içeren Ortadoğu turuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Dünyanın daha rekabetçi bir yer halini aldığını ve bu kapsamda Ortadoğu ile yoğun ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini belirten Sullivan, şu anda Biden'ın göreve geldiği günkünden daha istikrarlı bir Ortadoğu olduğunu kaydetti.Biden'ın ziyaretinin ilk durağının İsrail olacağını aktaran Sullivan, ABD Başkanı'nın burada ikili görüşmelerde bulunacağını, İsrail, BAE, Hindistan ve ABD arasında sanal olarak düzenlenecek gıda güvenliği zirvesinde yer alacağını dile getirdi.Sullivan, Biden'ın Batı Şeria ziyareti kapsamında Filistin ile tekrar kurulan bağları ele alacağını ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceğini kaydetti.'Biden, Suudi Arabistan konusundaki açıklamalarından pişman değil'Biden'ın İsrail'den Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gideceğini belirten Sullivan, "Biden, burada katılacağı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı sonrası Ortadoğu vizyonunu anlatacak" dedi.Sullivan, Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinde petrol fiyatlarının azaltılması ve enerji güvenliği konusunu ele alacağını bildirdi.Biden'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesiyle bire bir temasının olmadığını ancak ekibinin görüştüğünü aktaran Sullivan, "Biden, seçim kampanyası döneminde Suudi Arabistan hakkında söylediklerinden pişman değil" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220711/joe-bidenin-oglu-hunter-bidenin-telefonu-acildi-pedofili-ve-uyusturucu-skandali-ortaya-cikti--1058602691.html

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abd, joe biden, ortadoğu, ziyaret, gıda, bae, israil, zirve, güvenlik