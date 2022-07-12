https://tr.sputniknews.com/20220712/biden-silah-kontrolu-yasasi-kutlamasinda-sozunu-kesen-acili-babaya-yerine-otur-beni-dinle-dedi-1058619012.html

Biden, 'silah kontrolü yasası kutlamasında' sözünü kesen acılı babaya 'Yerine otur, beni dinle' dedi

Biden, 'silah kontrolü yasası kutlamasında' sözünü kesen acılı babaya 'Yerine otur, beni dinle' dedi

ABD Başkanı'nın silah kontrolüyle ilgili bundan sonra neler yapmak istediğini anlattığı sırada oğlunu okul katliamında kaybetmiş aktivist bir baba ayağa... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T11:26+0300

2022-07-12T11:26+0300

2022-07-12T12:46+0300

dünya

joe biden

silahlı saldırı

okul

katliam

abd

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ABD'de her gün ateşli silahlarla öldürme ve saldırı vakalarına rağmen geniş kapsamlı silah kontrolü yasaları çıkarılamazken, son 30 yılın ilk dar kapsamlı yasası için Beyaz Saray'da 'kutlama' düzenleyen Başkan Joe Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı olduğunu söyledi. Konuşmasında okullarda düzenlenen katliamlarda ölen çocukların sayısının çokluğuna da dikkat çeken Biden'ın sözünü evladını okul katliamında kaybettiğinden beri ABD çapında tanınan silah kontrolü aktivistine dönüşen bir baba bağırarak kesti. Başkan'ın "Otur yerine" diye azarladığı baba, korumalar tarafından dışarı çıkarıldı.'Yarı otomatik saldırı silahları, 30 mermi ve üzeri yüksek kapasiteli silah şarjörlerini yasaklamaya kararlı olduğundan, silah satışlarındaki sabıka sorgulamalarının genişletilmesi, aile içi şiddet kaydı olanlara silah satılmaması, silahlarını erişilemez hale getirmeyenler için kişisel sorumluluk öngören güvenli saklama yasası istediğinden' bahseden Biden'ın sözünü, Manuel Oliver, "Bundan çok daha fazlasını yapmalıyız" diye bağırarak kesti. Teksas eyaletinin Uvalde kasabasında ilkokulda düzenlenen katliama atıfla "Daha bir ay önce 19 çocuğun katledildiğini görmüş bir toplumda 'kutlama' kelimesine yer yoktur" diye tweetleyerek Beyaz Saray'daki etkinliğe giden Oliver'in oğlu, 2018'de Florida eyaletinin Parkland kentinde düzenlenen lise katliamının 17 kurbanından biriydi. O zamandan beri ülke çapında silah kontrolü ihtiyacına dikkat çeken eylemler düzenleyen acılı babanın parmağını uzatarak "Yetmez, daha fazlası lazım" diye bağırmaya başlaması üzerine Biden "Yerine otur, söylediklerimi dinleyeceksin" karşılığını verdi. Oliver bağırmaya devam eder ve kalabalıktan alkışlar yükselirken "Bırak sözlerimi tamamlayayım" diyen Biden, aktivistin yanına giden korumaya ise "Bırakın konuşsun, bırakın konuşsun" diye seslendi.Ancak korumaların 'kutlama alanının' dışına çıkardığı Oliver, medyaya oğluna sadık kalmaya ve daha fazla çocuk ölmemesi için gerekenlerin yapılmasını sağlamaya çalıştığını anlattı.Demokrat Partili Biden'ın 'saldırı silahlarını' yasaklama vaadini gerçekleştirmesi, silah lobisinin gücü ve Cumhuriyetçi Partililerin muhalefeti nedeniyle mümkün görünmüyor. ABD Anayasası 2. değişiklik maddesi, Amerikalıların silah bulundurma ve taşıma hakkını garanti ediyor.

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joe biden, silahlı saldırı, okul, katliam, abd