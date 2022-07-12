Biden, 'silah kontrolü yasası kutlamasında' sözünü kesen acılı babaya 'Yerine otur, beni dinle' dedi
11:26 12.07.2022 (güncellendi: 12:46 12.07.2022)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı'nın silah kontrolüyle ilgili bundan sonra neler yapmak istediğini anlattığı sırada oğlunu okul katliamında kaybetmiş aktivist bir baba ayağa fırlayıp "Bundan çok daha fazlasını yapmalıyız" diye bağırdı. Başkan'ın "Otur yerine, beni dinle" diye azarladığı baba, daha sonra korumalar tarafından dışarı çıkarıldı.
ABD'de her gün ateşli silahlarla öldürme ve saldırı vakalarına rağmen geniş kapsamlı silah kontrolü yasaları çıkarılamazken, son 30 yılın ilk dar kapsamlı yasası için Beyaz Saray'da 'kutlama' düzenleyen Başkan Joe Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı olduğunu söyledi.
Konuşmasında okullarda düzenlenen katliamlarda ölen çocukların sayısının çokluğuna da dikkat çeken Biden'ın sözünü evladını okul katliamında kaybettiğinden beri ABD çapında tanınan silah kontrolü aktivistine dönüşen bir baba bağırarak kesti. Başkan'ın "Otur yerine" diye azarladığı baba, korumalar tarafından dışarı çıkarıldı.
President Biden to protester: "Sit down. You'll hear what I have to say." pic.twitter.com/FZvMZoLam5— CSPAN (@cspan) July 11, 2022
'Yarı otomatik saldırı silahları, 30 mermi ve üzeri yüksek kapasiteli silah şarjörlerini yasaklamaya kararlı olduğundan, silah satışlarındaki sabıka sorgulamalarının genişletilmesi, aile içi şiddet kaydı olanlara silah satılmaması, silahlarını erişilemez hale getirmeyenler için kişisel sorumluluk öngören güvenli saklama yasası istediğinden' bahseden Biden'ın sözünü, Manuel Oliver, "Bundan çok daha fazlasını yapmalıyız" diye bağırarak kesti.
Biden was caught completely off guard.https://t.co/Lp0NyW0b97— Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) July 11, 2022
Teksas eyaletinin Uvalde kasabasında ilkokulda düzenlenen katliama atıfla "Daha bir ay önce 19 çocuğun katledildiğini görmüş bir toplumda 'kutlama' kelimesine yer yoktur" diye tweetleyerek Beyaz Saray'daki etkinliğe giden Oliver'in oğlu, 2018'de Florida eyaletinin Parkland kentinde düzenlenen lise katliamının 17 kurbanından biriydi.
O zamandan beri ülke çapında silah kontrolü ihtiyacına dikkat çeken eylemler düzenleyen acılı babanın parmağını uzatarak "Yetmez, daha fazlası lazım" diye bağırmaya başlaması üzerine Biden "Yerine otur, söylediklerimi dinleyeceksin" karşılığını verdi.
Oliver bağırmaya devam eder ve kalabalıktan alkışlar yükselirken "Bırak sözlerimi tamamlayayım" diyen Biden, aktivistin yanına giden korumaya ise "Bırakın konuşsun, bırakın konuşsun" diye seslendi.
A man who got up during @POTUS remarks on gun control is escorted out of the White House event. pic.twitter.com/p0YpWezmRq— Jeff Mason (@jeffmason1) July 11, 2022
Ancak korumaların 'kutlama alanının' dışına çıkardığı Oliver, medyaya oğluna sadık kalmaya ve daha fazla çocuk ölmemesi için gerekenlerin yapılmasını sağlamaya çalıştığını anlattı.
The father of Parkland shooting victim Joaquin Oliver interrupted President Biden’s speech celebrating the bipartisan gun control bill. He tells @BrianEntin, “It won’t be enough. I lost my son… I have to be loyal to my son.”— NewsNation (@NewsNation) July 12, 2022
More: https://t.co/BUzWLmhBlf#SpecialReport pic.twitter.com/9jksVe16Vd
Demokrat Partili Biden'ın 'saldırı silahlarını' yasaklama vaadini gerçekleştirmesi, silah lobisinin gücü ve Cumhuriyetçi Partililerin muhalefeti nedeniyle mümkün görünmüyor. ABD Anayasası 2. değişiklik maddesi, Amerikalıların silah bulundurma ve taşıma hakkını garanti ediyor.