https://tr.sputniknews.com/20220712/borcunu-odemedigi-icin-herkesin-gozu-onunde-darp-edip-kacirdilar-serbest-birakildilar-1058623399.html

'Borcunu ödemediği' için herkesin gözü önünde darp edip kaçırdılar: Serbest bırakıldılar

'Borcunu ödemediği' için herkesin gözü önünde darp edip kaçırdılar: Serbest bırakıldılar

Küçükçekmece D-100'de, 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darp edilerek bindirildiği otomobille... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T12:24+0300

2022-07-12T12:24+0300

2022-07-12T12:24+0300

türkiye

istanbul

darp

adam kaçırma

adli kontrol şartıyla serbest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058623255_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_00814882418af27710bc3aded41afb4b.jpg

İstanbul Küçükçekmece’de D - 100 yan yolda meydana gelen olayda, yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darp etmeye başladı. Erhan M. sokak ortasında darp edilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı. Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, götürüldü.Olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi. Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Araştırmada Erhan M.'nin şüphelilerden önce 6 bin lira, sonra 3 bin lira daha olmak üzere 9 bin lira borç aldığı öğrenildi. Şüphelilerin paralarını alamadıkları için olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.Ö. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, darp, adam kaçırma, adli kontrol şartıyla serbest