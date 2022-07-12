https://tr.sputniknews.com/20220712/borcunu-odemedigi-icin-herkesin-gozu-onunde-darp-edip-kacirdilar-serbest-birakildilar-1058623399.html
'Borcunu ödemediği' için herkesin gözü önünde darp edip kaçırdılar: Serbest bırakıldılar
'Borcunu ödemediği' için herkesin gözü önünde darp edip kaçırdılar: Serbest bırakıldılar
Küçükçekmece D-100'de, 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darp edilerek bindirildiği otomobille... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T12:24+0300
2022-07-12T12:24+0300
2022-07-12T12:24+0300
türkiye
istanbul
darp
adam kaçırma
adli kontrol şartıyla serbest
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İstanbul Küçükçekmece’de D - 100 yan yolda meydana gelen olayda, yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darp etmeye başladı. Erhan M. sokak ortasında darp edilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı. Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, götürüldü.Olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi. Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Araştırmada Erhan M.'nin şüphelilerden önce 6 bin lira, sonra 3 bin lira daha olmak üzere 9 bin lira borç aldığı öğrenildi. Şüphelilerin paralarını alamadıkları için olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.Ö. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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istanbul, darp, adam kaçırma, adli kontrol şartıyla serbest
'Borcunu ödemediği' için herkesin gözü önünde darp edip kaçırdılar: Serbest bırakıldılar
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Küçükçekmece D-100'de, 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darp edilerek bindirildiği otomobille kaçırıldı. Erhan M.'nin kurtarılmasının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Küçükçekmece’de D - 100 yan yolda meydana gelen olayda, yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darp etmeye başladı. Erhan M. sokak ortasında darp edilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı. Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, götürüldü.
Olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi. Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Araştırmada Erhan M.'nin şüphelilerden önce 6 bin lira, sonra 3 bin lira daha olmak üzere 9 bin lira borç aldığı öğrenildi. Şüphelilerin paralarını alamadıkları için olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.Ö. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.