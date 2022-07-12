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Brent petrol fiyatında sert düşüş
Brent petrol fiyatında sert düşüş
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 5 değer kaybederek 100 doların altına geriledi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
brent petrol
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Dün 107.24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107.1 dolar seviyesinde tamamladı.Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107.70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.Ayrıca, bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.
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brent petrol, fiyat, benzin, motorin, haberler

Brent petrol fiyatında sert düşüş

20:26 12.07.2022 (güncellendi: 20:27 12.07.2022)
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 5 değer kaybederek 100 doların altına geriledi.
Dün 107.24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107.1 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107.70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

Ayrıca, bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.
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