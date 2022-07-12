https://tr.sputniknews.com/20220712/btsin-belgesel-dizisi-geliyor-disneyde-yayinlanacak-1058632692.html
BTS'in belgesel dizisi geliyor: Disney'de yayınlanacak
BTS'in belgesel dizisi geliyor: Disney'de yayınlanacak
Walt Disney, Güney Koreli ünlü müzik grubu BTS'i konu edinen bir belgesel dizisi üzerine anlaşma sağlandığını duyurdu. BTS'in son 9 yılını anlatan belgesel... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T16:07+0300
2022-07-12T16:07+0300
2022-07-12T16:07+0300
yaşam
bts
güney kore
disney
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Dünyayı kasıp kavuran K-Pop akımının baş yıldızı BTS grubunun son 9 yıldaki şarkılarının ve videolarının yer alacağı bir belgesel dizisi geliyor.Walt Disney'den yapılan açıklamaya göre 'BTS Monuments: Beyond the Star' (BTS Anıtları: Yıldızın Ötesinde) isimli belgesel dizisinde grup üyelerinin günlük yaşamları, düşünce ve planları mercek altına alınacak. Disney, dizinin aralarında Hulu, Disney+Hotstar ve Disney Plus'ın da yer aldığı çok sayıda platformda yer alacağını belirtti.ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı, iki Grammy adaylığı bulunan Güney Koreli BTS grubu geçtiğimiz ay, yeniden motivasyon kazanmak ve kendi hayatlarına öncelik verebilmek için grup faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220615/kariyerinin-zirvesindeki-bts-grup-faaliyetlerine-ara-veriyor--1057441652.html
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bts, güney kore, disney
BTS'in belgesel dizisi geliyor: Disney'de yayınlanacak
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Walt Disney, Güney Koreli ünlü müzik grubu BTS'i konu edinen bir belgesel dizisi üzerine anlaşma sağlandığını duyurdu. BTS'in son 9 yılını anlatan belgesel dizisi, Disney Plus'da izleyicilerle buluşacak.
Dünyayı kasıp kavuran K-Pop akımının baş yıldızı BTS grubunun son 9 yıldaki şarkılarının ve videolarının yer alacağı bir belgesel dizisi geliyor.
Walt Disney'den yapılan açıklamaya göre 'BTS Monuments: Beyond the Star' (BTS Anıtları: Yıldızın Ötesinde) isimli belgesel dizisinde grup üyelerinin günlük yaşamları, düşünce ve planları mercek altına alınacak.
Disney, dizinin aralarında Hulu, Disney+Hotstar ve Disney Plus'ın da yer aldığı çok sayıda platformda yer alacağını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı, iki Grammy adaylığı bulunan Güney Koreli BTS grubu geçtiğimiz ay, yeniden motivasyon kazanmak ve kendi hayatlarına öncelik verebilmek için grup faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini duyurmuştu.