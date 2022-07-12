https://tr.sputniknews.com/20220712/cankaya-belediye-baskani-tasdelenden-odtu-yonetimine-devrim-stadi-verilsin-organizasyonu-yapalim-1058637125.html

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den ODTÜ yönetimine: Devrim Stadı verilsin, organizasyonu yapalım

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den ODTÜ yönetimine: Devrim Stadı verilsin, organizasyonu yapalım

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Devrim Stadı'nda mezuniyet törenini iptal eden ODTÜ Rektörlüğü'ne çağrıda bulunarak "Devrim Stadı verilsin; biz tüm... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T17:35+0300

2022-07-12T17:35+0300

2022-07-12T17:44+0300

çankaya

politika

alper taşdelen

odtü

devrim stadyumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103165/96/1031659621_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_eb42f8014ce2b6d4dd882024218a377d.jpg

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezuniyet töreni ve kutlamasını 'güvenlik kaygıları' gerekçesiyle iptal eden ODTÜ Rektörlüğü'ne, "Devrim Stadı verilsin; biz tüm organizasyonu yapmaya hazırız" çağrısında bulundu.Taşdelen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ODTÜ yönetiminin her yıl yapılan Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet töreni ve kutlamasını iptal ettiğini kaydetti. Taşdelen, şunları yazdı:Taşdelen, bu tweetine karşılık ODTÜ’lülerin mezuniyet töreni için Devrim Stadı’nda ısrarcı olmaları yönündeki paylaşımları üzerine de ODTÜ yönetimine şu çağrıda bulundu:

çankaya

devrim stadyumu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çankaya, alper taşdelen, odtü, devrim stadyumu