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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den ODTÜ yönetimine: Devrim Stadı verilsin, organizasyonu yapalım
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den ODTÜ yönetimine: Devrim Stadı verilsin, organizasyonu yapalım
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Devrim Stadı'nda mezuniyet törenini iptal eden ODTÜ Rektörlüğü'ne çağrıda bulunarak "Devrim Stadı verilsin; biz tüm... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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alper taşdelen
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezuniyet töreni ve kutlamasını 'güvenlik kaygıları' gerekçesiyle iptal eden ODTÜ Rektörlüğü'ne, "Devrim Stadı verilsin; biz tüm organizasyonu yapmaya hazırız" çağrısında bulundu.Taşdelen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ODTÜ yönetiminin her yıl yapılan Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet töreni ve kutlamasını iptal ettiğini kaydetti. Taşdelen, şunları yazdı:Taşdelen, bu tweetine karşılık ODTÜ’lülerin mezuniyet töreni için Devrim Stadı’nda ısrarcı olmaları yönündeki paylaşımları üzerine de ODTÜ yönetimine şu çağrıda bulundu:
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çankaya, alper taşdelen, odtü, devrim stadyumu

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den ODTÜ yönetimine: Devrim Stadı verilsin, organizasyonu yapalım

17:35 12.07.2022 (güncellendi: 17:44 12.07.2022)
© AAÇankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Devrim Stadı'nda mezuniyet törenini iptal eden ODTÜ Rektörlüğü'ne çağrıda bulunarak "Devrim Stadı verilsin; biz tüm organizasyonu yapmaya hazırız” dedi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezuniyet töreni ve kutlamasını 'güvenlik kaygıları' gerekçesiyle iptal eden ODTÜ Rektörlüğü'ne, "Devrim Stadı verilsin; biz tüm organizasyonu yapmaya hazırız" çağrısında bulundu.
Taşdelen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ODTÜ yönetiminin her yıl yapılan Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet töreni ve kutlamasını iptal ettiğini kaydetti. Taşdelen, şunları yazdı:
“ODTÜ yönetimi her yıl yapılan Devrim Stadyumu'ndaki Mezuniyet Töreni ve Kutlamasını iptal etmiş. Kendi öğrencisinden, özgür düşünceden korkan bu anlayışa karşı, ODTÜ’lü arkadaşlarımın mezuniyet kutlamasını temmuz sonunda biz yapacağız. Yeri, zamanı ve programı ileteceğim gençler!”
Taşdelen, bu tweetine karşılık ODTÜ’lülerin mezuniyet töreni için Devrim Stadı’nda ısrarcı olmaları yönündeki paylaşımları üzerine de ODTÜ yönetimine şu çağrıda bulundu:
"Olması gereken yer elbette Devrim Stadı’dır; her yıl olduğu gibi. Bu tartışılamaz bile. Devrim Stadı verilsin; biz tüm organizasyonu yapmaya hazırız."
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