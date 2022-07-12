CANLI | Beyaz Saray: Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar sürerse sürdün devam edecek

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Fransız kişisel bakım mağaza zinciri Sephora’nın, Rusya’daki 88 mağazasını satacağı belirtildi.
Bloomberg, doğalgaz fiyatlarında mart ayındaki rekorlara göre gözlemlenen düşüşe rağmen krizin bitmediğini belirtti.
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, ülkesinin Rusya'dan tedarik edilen doğalgazı ikame etmek üzere başkent Atina yakınlarında yer alan terminale 2 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri aldığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: