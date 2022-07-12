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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/canli--beyaz-saray-ukraynaya-destegimiz-ne-kadar-surerse-surdun-devam-edecek-1058613122.html
CANLI | Beyaz Saray: Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar sürerse sürdün devam edecek
CANLI | Beyaz Saray: Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar sürerse sürdün devam edecek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington yönetiminin Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeyi planladığını belirtti. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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Jake Sullivan - Sputnik Türkiye

CANLI | Beyaz Saray: Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar sürerse sürdün devam edecek

09:22 12.07.2022 (güncellendi: 09:31 12.07.2022)
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington yönetiminin Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeyi planladığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Fransız kişisel bakım mağaza zinciri Sephora’nın, Rusya’daki 88 mağazasını satacağı belirtildi.
Bloomberg, doğalgaz fiyatlarında mart ayındaki rekorlara göre gözlemlenen düşüşe rağmen krizin bitmediğini belirtti.
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, ülkesinin Rusya'dan tedarik edilen doğalgazı ikame etmek üzere başkent Atina yakınlarında yer alan terminale 2 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri aldığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna Operasyonu - Donbass - Lugansk Halk Milisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rus diplomat: Nova Kakhovka saldırısı, ABD'nin Kiev'e silah tedarikinin doğrudan bir sonucu
Dün, 16:41
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:45 12.07.2022
ABD'li yatırımcı Rodgers: Yabancı şirketlerin çekilmesi Rusya'ya zarardan çok fayda sağlıyor
Önde gelen ABD'li yatırımcılardan Jim Rodgers, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında Rusya'dan ayrılan şirketlerin, ülkenin ekonomisine zarar vermek yerine fayda sağladığını söyledi.
Rodgers, Sputnik'e verdiği demeçte, "McDonald's ayrıldı ama zarar veremedi. Başka biri McDonald's restoranlarını ele geçirdi ve her şey yolunda" dedi.
Batılı şirketlerin Rusya'ya incittiğinden daha fazla yardım sunduğunu kaydeden Rodgers, "Ve Rusya'yı incittiğinden daha fazlasını bırakan şirketler de zarar gördü" ifadelerini kullandı. Yatırımcı, bir şirketin operasyonunu sonlandırdıktan sonra birkaç yılın ardından fikrini değiştirerek bir ülkeye geri dönmesinin yeni bir şey olmadığını, son zamanlarda ayrılan bazı şirketlerin de Rusya'ya geri döneceklerini belirtti.
09:28 12.07.2022
Reuters: ABD, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle petrolün varil başına 140 dolara yükselmesinden korkuyor
Reuters ajansına demeç veren ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir temsilci, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımları nedeniyle petrolün varil başına 140 milyon dolara çıkmasından endişe duyduklarını söyledi. Yetkili, Washington yönetiminin Rus petrolü için tavan fiyat belirleme teklifinin kabul edilmemesinin terk etki yaratacağını kaydetti.
AB ve ABD'nin Rusya'dan petrol alımlarına uyguladığı ambargo, fiyatların keskin bir şekilde yükselmesine yol açmış, bu da Rusya'nın büyük hacimli ham petrolü başta Hindistan ve Çin olmak üzere diğer pazarlara yönlendirmesine ve hatta gelirlerini artırmasına olanak sağlamıştı.
09:21 12.07.2022
Beyaz Saray: Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar sürerse sürdün devam edecek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington yönetiminin Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeyi planladığını belirtti. Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, "Rus saldırısı karşısında kendimizi nasıl savunacağımız ve kaybedilen toprakların bir kısmını nasıl geri alacağımız konusunda Ukrayna ile neredeyse her gün temas halindeyiz" dedi.
Sullivan, "Ukrayna ordusu ve hükümetiyle hem savaş alanında hem de müzakere masasında nihai hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak bir strateji üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Başkan (Joe) Biden'ın sadece 10 gün önce NATO zirvesine katıldığımızda söylediği gibi, ne kadar sürerse sürsün bunu yapacaktır" ifadelerini kullandı.
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