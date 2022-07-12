CANLI | Beyaz Saray: Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar sürerse sürdün devam edecek

Beyaz Saray: Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar sürerse sürdün devam edecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington yönetiminin Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeyi planladığını belirtti. Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, "Rus saldırısı karşısında kendimizi nasıl savunacağımız ve kaybedilen toprakların bir kısmını nasıl geri alacağımız konusunda Ukrayna ile neredeyse her gün temas halindeyiz" dedi.

Sullivan, "Ukrayna ordusu ve hükümetiyle hem savaş alanında hem de müzakere masasında nihai hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak bir strateji üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Başkan (Joe) Biden'ın sadece 10 gün önce NATO zirvesine katıldığımızda söylediği gibi, ne kadar sürerse sürsün bunu yapacaktır" ifadelerini kullandı.