CANLI | Bloomberg: İngiltere'de resesyon riski bu yıl yüzde 45'e yükseldi

Rusya Merkez Bankası: Rusya'da Çin para birimi yuan’a talep 16 kat arttı

Rusya Merkez Bankası, Rusya vatandaşlarının haziran ayında Çin para birimi yuan ile gerçekleştirdiği işlem sayısının mayıs ayına göre 16.4 kat artarak 5 milyar 400 milyon yuan olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya Merkez Bankası’nın yayınlandığı ‘Mali piyasalardaki riskler’ başlıklı rapora göre söz konusu olan dolar-yuan alış satışı. Çin para birimi satışında, toplam işlem hacminin yüzde 13.9’u, alışta da yüzde 5.5’i vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi. Raporda, daha önce vatandaşların yuan ile işlemlerdeki katılımının sıfıra yakın olduğu anımsatıldı.

Genel olarak, yuanın döviz ticaretindeki payı artmaya devam ediyor. Yuan’ın payı mart ayında yüzde 1 iken, nisanda yüzde 6, haziranda da yüzde 11’e ulaştı. Tezgâh üstü piyasada Çin para birimiyle yapılan işlemlerin payı, nisan ayına göre 2 kat artarak yüzde 8 oldu.

Raporda, yuan arzındaki büyümenin ihracatçılar tarafından sağlandığı kaydedildi. İhracatçıların, döviz kazançlarında Çin para biriminin payını artırdığı belirtildi.