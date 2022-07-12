CANLI | Bloomberg: İngiltere'de resesyon riski bu yıl yüzde 45'e yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Danimarkalı Lego şirketi Rusya’daki faaliyetlerini tamamen durduruyor. Şirket Rusya’daki mağazaları yöneten Inventive Retail Group şirketi ile ilişkilerini koparıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr İlyiçev, Rusya'nın tutumunun gerektiği gibi dikkate alınması halinde Moskova’nın Kiev ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin yarın İstanbul'da yapacağını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus enerji kaynaklarının reddedilmesinin birliğe üye birçok ülke için ciddi zorluklara neden olduğunu dile getirdi.
Herson’daki Kahovka bölgesinin askeri-sivil yönetiminin başkanı Vladimir Leontyev, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Novaya Kahovka’da gerçekleştirdiği saldırı sonucunda en az 7 kişinin öldüğünü, yaklaşık 70 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: