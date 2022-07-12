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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/canli--bloomberg-ingilterede-resesyon-riski-bu-yil-yuzde-45e-yukseldi-1058633488.html
CANLI | Bloomberg: İngiltere'de resesyon riski bu yıl yüzde 45'e yükseldi
CANLI | Bloomberg: İngiltere'de resesyon riski bu yıl yüzde 45'e yükseldi
Bloomberg, Rusya'nın enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle enflasyonun yükselmesini takiben bu yıl İngiltere'de resesyon riskinin yüzde 45'e... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T16:41+0300
2022-07-12T17:11+0300
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İngiltere bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | Bloomberg: İngiltere'de resesyon riski bu yıl yüzde 45'e yükseldi

16:41 12.07.2022 (güncellendi: 17:11 12.07.2022)
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Bloomberg, Rusya'nın enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle enflasyonun yükselmesini takiben bu yıl İngiltere'de resesyon riskinin yüzde 45'e yükseldiğini duyurdu. Ajansa konuşan ekonomistler, ülkede resesyon riskinin yıl başından bu yana 3 katına çıktığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Danimarkalı Lego şirketi Rusya’daki faaliyetlerini tamamen durduruyor. Şirket Rusya’daki mağazaları yöneten Inventive Retail Group şirketi ile ilişkilerini koparıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr İlyiçev, Rusya'nın tutumunun gerektiği gibi dikkate alınması halinde Moskova’nın Kiev ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin yarın İstanbul'da yapacağını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus enerji kaynaklarının reddedilmesinin birliğe üye birçok ülke için ciddi zorluklara neden olduğunu dile getirdi.
Herson’daki Kahovka bölgesinin askeri-sivil yönetiminin başkanı Vladimir Leontyev, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Novaya Kahovka’da gerçekleştirdiği saldırı sonucunda en az 7 kişinin öldüğünü, yaklaşık 70 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Rusya - Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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CANLI | Rus Dışişleri: Tutumumuzun dikkate alınması halinde Kiev ile müzakereleri sürdürmeye hazırız
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:09 12.07.2022
Zaporijya'daki Rus askeri-sivil yönetimi: Novaya Kahovka’ya saldıranlar askeri mahkemede yargılanacak
Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde Rus ordusunun kontrolündeki bölgede kurulan askeri-sivil yönetiminin lideri Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Novaya Kahovka kentine düzenlediği füze saldırısının bir savaş suçu olduğunu belirtti.
Balitskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yeni bir savaş suçu. Ukrayna devleti artık yok, bunun yerine terör hücresi organize edildi. Fakat tüm suç emirlerinin askeri mahkemelerde görüleceği zaman yakın ve onlara verilecek ceza, suçun derecesi kadar şiddetli olacak” dedi. Balitskiy, saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
17:07 12.07.2022
Lugansk: Ukrayna ordusu Stahanov kentini HIMARS sistemleri ile bombaladı, 2 can kaybı var
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Stahanov kentini ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ile bombaladığı, saldırı sonucu 2 kişini hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Kesinleşen bilgilere göre Stahanov kentine saldırı Amerikan M142 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi kullanılarak gerçekleştirildi (düşman tarafından toplam 6 füze ateşlendi). Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 sivil yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca bombardıman sonucu 11 çok katlı konut binasının, bir anaokulunun ve 10 No.lu özel okulun camlarının zarar gördüğü kaydedildi.
Daha önce LHC Halk Milisi Sözcüsü Andrey Maroçko, Stahanov’daki 10 Numaralı Okul bölgesine yönelik saldırı olduğunu, Ukrayna ordusunun saldırıda Smerç ya da Amerikan yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinin, ayrıca Toçka-U füze sisteminin kullanmış olabileceğini açıklamıştı.
16:43 12.07.2022
Rusya Merkez Bankası: Rusya'da Çin para birimi yuan’a talep 16 kat arttı
Rusya Merkez Bankası, Rusya vatandaşlarının haziran ayında Çin para birimi yuan ile gerçekleştirdiği işlem sayısının mayıs ayına göre 16.4 kat artarak 5 milyar 400 milyon yuan olarak gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya Merkez Bankası’nın yayınlandığı ‘Mali piyasalardaki riskler’ başlıklı rapora göre söz konusu olan dolar-yuan alış satışı. Çin para birimi satışında, toplam işlem hacminin yüzde 13.9’u, alışta da yüzde 5.5’i vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi. Raporda, daha önce vatandaşların yuan ile işlemlerdeki katılımının sıfıra yakın olduğu anımsatıldı.
Genel olarak, yuanın döviz ticaretindeki payı artmaya devam ediyor. Yuan’ın payı mart ayında yüzde 1 iken, nisanda yüzde 6, haziranda da yüzde 11’e ulaştı. Tezgâh üstü piyasada Çin para birimiyle yapılan işlemlerin payı, nisan ayına göre 2 kat artarak yüzde 8 oldu.
Raporda, yuan arzındaki büyümenin ihracatçılar tarafından sağlandığı kaydedildi. İhracatçıların, döviz kazançlarında Çin para biriminin payını artırdığı belirtildi.
16:39 12.07.2022
Bloomberg: İngiltere'de resesyon riski bu yıl yüzde 45'e yükseldi
Bloomberg, Rusya'nın enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle enflasyonun yükselmesini takiben bu yıl İngiltere'de resesyon riskinin yüzde 45'e yükseldiğini duyurdu. Ajansa konuşan ekonomistler, ülkede resesyon riskinin yıl başından bu yana 3 katına çıktığını belirtti.
Haberde, buna rağmen Londra'nın önümüzdeki iki çeyrekte ekonomik durgunluğun yaşanmayacağına inandığı aktarıldı.
Uzmanlara göre İngiliz ekonomisine yönelik büyüme tahmini 2022 yılı için yüzde 3.4'e, 2023 yılı için yüzde 0.7'ye düştü.
Aynı zamanda ülkede enflasyonun bu yılın son çeyreğinde yüzde 10'a çıkması bekleniyor.
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