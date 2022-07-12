https://tr.sputniknews.com/20220712/cin-320-bin-nufuslu-sehri-tek-bir-koronavirus-vakasi-nedeniyle-karantinaya-aldi-1058621713.html

Çin, 320 bin nüfuslu şehri tek bir koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya aldı

Çin, 320 bin nüfuslu şehri tek bir koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya aldı

Pekin yönetiminin uyguladığı katı salgın tedbirleri kapsamında, Çin'deki Henan eyaletinde bulunan 320 bin nüfuslu bir şehir, bir koronavirüs vakasının tespit... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T12:04+0300

2022-07-12T12:04+0300

2022-07-12T12:04+0300

koronavirüs

çin

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056436186_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_95ce62bc2c78e01663394e12b5d79abc.jpg

Tüm dünyada koronavirüs tedbirleri kaldırılıp normal hayata geçilirken halkın salgın yorgunluğuna ve ekonominin aldığı zarara rağmen koronavirüsün yayılmasını engellemek adına tedbirleri elden bırakmayan Çin, son olarak 320 bin nüfuslu Wugang kentini karantinaya aldı. Yetkililer, kentte yeni bir vakanın tespit edilmesi nedeniyle 'hastalık önleme ihtiyaçlarına' yanıt olarak üç günlük 'kapalı kontrol' uygulayanacağını duyurdu.Resmi bildiriye göre kent sakinleri perşembe günü gün ortasına kadar sokağa çıkamayacak, temel ihtiyaçlar ise yerel yetkililer tarafından karşılanacak.Kent sakinlerin araçlarını izinsiz kullanamayacak, acil durumlarda ise yakın bir mesafeye kadar gidip evlerine geri dönecekleri koşullarda seyahat etmek için resmi izin almaları gerekecek.Wugang, Çin'in en büyük çelik üretim firmalarından biri olan ve ABD, Japonya ve diğer ülkelere ihracat yapan Wuyang Iron & Steel Co'nun fabrikasına ev sahipliği yapıyor.Japon bankası Nomura Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'de hali hazırda yaklaşık 250 milyon insanın koronavirüs kontrol tedbirleri altında yaşadığını belirtmişti. Bankaya göre bu sayı, geçen haftaki verilerin iki katından daha fazla.

https://tr.sputniknews.com/20211218/cin-ciciang-eyaletindeki-koronavirus-salginini-durdurmaya-calisiyor-1051897218.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, koronavirüs