https://tr.sputniknews.com/20220712/cin-320-bin-nufuslu-sehri-tek-bir-koronavirus-vakasi-nedeniyle-karantinaya-aldi-1058621713.html
Çin, 320 bin nüfuslu şehri tek bir koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya aldı
Çin, 320 bin nüfuslu şehri tek bir koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya aldı
Pekin yönetiminin uyguladığı katı salgın tedbirleri kapsamında, Çin'deki Henan eyaletinde bulunan 320 bin nüfuslu bir şehir, bir koronavirüs vakasının tespit... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T12:04+0300
2022-07-12T12:04+0300
2022-07-12T12:04+0300
koronavirüs
çin
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Tüm dünyada koronavirüs tedbirleri kaldırılıp normal hayata geçilirken halkın salgın yorgunluğuna ve ekonominin aldığı zarara rağmen koronavirüsün yayılmasını engellemek adına tedbirleri elden bırakmayan Çin, son olarak 320 bin nüfuslu Wugang kentini karantinaya aldı. Yetkililer, kentte yeni bir vakanın tespit edilmesi nedeniyle 'hastalık önleme ihtiyaçlarına' yanıt olarak üç günlük 'kapalı kontrol' uygulayanacağını duyurdu.Resmi bildiriye göre kent sakinleri perşembe günü gün ortasına kadar sokağa çıkamayacak, temel ihtiyaçlar ise yerel yetkililer tarafından karşılanacak.Kent sakinlerin araçlarını izinsiz kullanamayacak, acil durumlarda ise yakın bir mesafeye kadar gidip evlerine geri dönecekleri koşullarda seyahat etmek için resmi izin almaları gerekecek.Wugang, Çin'in en büyük çelik üretim firmalarından biri olan ve ABD, Japonya ve diğer ülkelere ihracat yapan Wuyang Iron & Steel Co'nun fabrikasına ev sahipliği yapıyor.Japon bankası Nomura Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'de hali hazırda yaklaşık 250 milyon insanın koronavirüs kontrol tedbirleri altında yaşadığını belirtmişti. Bankaya göre bu sayı, geçen haftaki verilerin iki katından daha fazla.
https://tr.sputniknews.com/20211218/cin-ciciang-eyaletindeki-koronavirus-salginini-durdurmaya-calisiyor-1051897218.html
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çin, koronavirüs
Çin, 320 bin nüfuslu şehri tek bir koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya aldı
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Pekin yönetiminin uyguladığı katı salgın tedbirleri kapsamında, Çin'deki Henan eyaletinde bulunan 320 bin nüfuslu bir şehir, bir koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.
Tüm dünyada koronavirüs tedbirleri kaldırılıp normal hayata geçilirken halkın salgın yorgunluğuna ve ekonominin aldığı zarara rağmen koronavirüsün yayılmasını engellemek adına tedbirleri elden bırakmayan Çin, son olarak 320 bin nüfuslu Wugang kentini karantinaya aldı. Yetkililer, kentte yeni bir vakanın tespit edilmesi nedeniyle 'hastalık önleme ihtiyaçlarına' yanıt olarak üç günlük 'kapalı kontrol' uygulayanacağını duyurdu.
Resmi bildiriye göre kent sakinleri perşembe günü gün ortasına kadar sokağa çıkamayacak, temel ihtiyaçlar ise yerel yetkililer tarafından karşılanacak.
Kent sakinlerin araçlarını izinsiz kullanamayacak, acil durumlarda ise yakın bir mesafeye kadar gidip evlerine geri dönecekleri koşullarda seyahat etmek için resmi izin almaları gerekecek.
Wugang, Çin'in en büyük çelik üretim firmalarından biri olan ve ABD, Japonya ve diğer ülkelere ihracat yapan Wuyang Iron & Steel Co'nun fabrikasına ev sahipliği yapıyor.
Japon bankası Nomura Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'de hali hazırda yaklaşık 250 milyon insanın koronavirüs kontrol tedbirleri altında yaşadığını belirtmişti. Bankaya göre bu sayı, geçen haftaki verilerin iki katından daha fazla.