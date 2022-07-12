https://tr.sputniknews.com/20220712/corumda-polis-aracini-husumetlilerinin-araci-zannederek-ates-eden-sahis-etkisiz-hale-getirildi--1058609983.html

Çorum'da polis aracına ateş açan şahıs yakalandı

Çorum'da polis aracına ateş açan şahıs yakalandı

Çorum'da polis otosuna ateş açan şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs tedavi altına alındı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T02:28+0300

2022-07-12T02:28+0300

2022-07-12T02:34+0300

türkiye

çorum

polis

ateş açma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058609838_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_4b02869be7035e898a1600be8049f1ba.jpg

Çorum'da Bahar Caddesi'nde S.D adlı şahıs, telefonda husumetlileri ile tartıştı. Elinde tüfekle sokağa çıkan S.D bağırmaya devam edince vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sivil polis aracını husumetlilerinin aracı zanneden şahıs polis otosuna ateş etti. Bunun üzerine karşılık veren polis ekipleri şahsi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

türkiye

çorum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çorum, polis, ateş açma