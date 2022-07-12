https://tr.sputniknews.com/20220712/corumda-polis-aracini-husumetlilerinin-araci-zannederek-ates-eden-sahis-etkisiz-hale-getirildi--1058609983.html
Çorum'da polis aracına ateş açan şahıs yakalandı
Çorum'da polis aracına ateş açan şahıs yakalandı
Çorum'da polis otosuna ateş açan şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs tedavi altına alındı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T02:28+0300
2022-07-12T02:28+0300
2022-07-12T02:34+0300
türkiye
çorum
polis
ateş açma
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Çorum'da Bahar Caddesi'nde S.D adlı şahıs, telefonda husumetlileri ile tartıştı. Elinde tüfekle sokağa çıkan S.D bağırmaya devam edince vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sivil polis aracını husumetlilerinin aracı zanneden şahıs polis otosuna ateş etti. Bunun üzerine karşılık veren polis ekipleri şahsi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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çorum
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çorum, polis, ateş açma
Çorum'da polis aracına ateş açan şahıs yakalandı
02:28 12.07.2022 (güncellendi: 02:34 12.07.2022) Abone ol
Çorum'da polis otosuna ateş açan şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs tedavi altına alındı.
Çorum'da Bahar Caddesi'nde S.D adlı şahıs, telefonda husumetlileri ile tartıştı. Elinde tüfekle sokağa çıkan S.D bağırmaya devam edince vatandaşlar polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sivil polis aracını husumetlilerinin aracı zanneden şahıs polis otosuna ateş etti.
Bunun üzerine karşılık veren polis ekipleri şahsi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.