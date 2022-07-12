https://tr.sputniknews.com/20220712/destici-bbp-cumhur-ittifakiyla-secimlere-girecek-ama-bu-sefer-kendi-adi-amblemi-ve-adaylariyla--1058642113.html

Destici: BBP, Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, amblemi ve adaylarıyla

Destici: BBP, Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, amblemi ve adaylarıyla

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlere Cumhur İttifakı'yla gireceklerini, BBP'nin kendi adı, amblemi ve adaylarıyla sahada... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T20:09+0300

2022-07-12T20:09+0300

2022-07-12T20:09+0300

mustafa destici

sel

ekrem imamoğlu

politika

cumhur ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058642340_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_06597d0c67bc29242bd623fb87d04962.jpg

Partisinin Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği bayramlaşma programında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmetle ve minnetle andığını belirtti.Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak "Biz buralarda bayramı rahat bir şekilde idrak ederken, kutlarken, bayramlaşırken sınırlarımız ötesinde, sınırlarımız içerisinde hudut güvenliğimizi temin etmek için, terörle mücadele için kahraman ordumuz ve Mehmetçiklerimiz, kahraman polisimiz, özel harekatımız, korucularımız kahramanca ve yiğitçe mücadele ediyorlar" dedi.'30 yıl boyunca devletin varlığının yanında durduk'BBP'nin 30 Ocak'ta 30 yaşını dolduracağını hatırlatan Destici "30 yıllık bir siyasi partiyiz ve bu partinin kurucu genel başkanı şehit Muhsin Yazıcıoğlu Sivaslıydı, Sivas'ın yiğit bir evladıydı. Onun liderliğinde bu yola çıktık ve 30 yıldır bu uğurda mücadele ediyoruz. Belki iktidar olamadık, iktidar ortağı olamadık, gruplarla Mecliste yer alamadık ama elhamdülillah 30 yıl boyunca hep devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istikbalinin ve istiklalinin yanında durduk" diye konuştu.Destici, bundan sonrada devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istikbalinin ve istiklalinin, mazlum Türk ve İslam coğrafyalarının yanında durmaya var güçleriyle devam edeceklerini vurguladı.Türkiye'nin 2017 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğini anımsatan Destici şöyle devam etti:Destici 2018'deki seçimlerde 10 siyasi partinin yarıştığını, iki ittifak bulunduğunu hatırlattı.Temsilde sağlanan adaletin yürütmede de sağlanması gerektiğini söyleyen Destici, "Bu anlamda da TBMM’nin hem denetim vazifesi açısından hem de yürütmeye katkısı açısından daha da güçlenmesi gerektiğini Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas’tan bir kere daha dile getiriyorum" diye konuştu.'Masada 6 parti var, 6'sının da kafasında ayrı cevap var'Millet İttifakı'nın bu sistemin karşısında olduğuna, güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir parlamenter sistemden bahsettiğine değinen Destici şöyle devam etti:Destici, BBP teşkilatlarından yarın seçim olacakmış gibi sahada görev almalarını istedi.'EYT'lilerin mağduriyeti giderilene kadar bu işin peşinde olacağız'Asgari ücretin 6 ayda bir tespit edilmesi gerektiğiyle ilgili hususu daha önce söylediğini ifade eden Destici bu düşüncesini yinelediğini aktardı.3600 ek gösterge düzenlemesinin yapıldığını hatırlatan Destici, şimdi de gündemde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının bulunduğunu vurgulayarak "İnşallah önümüzdeki ekimde Meclis açıldığında BBP olarak zaten bu konunun başından beri takipçi olacağız. EYT'lilerin mağduriyeti giderilene kadar da bu işin peşinde olacağız ve inşallah 2023 Ocak ayından önce de bunu çıkarmayı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.Destici, üniversite öğrencilerine verilen kredilere uygulanan faiz ve enflasyon farkının ortadan kaldırılarak düzeltilmesi gerektiğini belirterek "Devlet babalığını yapacak ve bu gençlerimiz ne kadar para çektiyse o parayı faizsiz, enflasyonsuz bir şekilde işe girdikten sonra 10 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödeyecek" dedi.'Telefonla sanal alemde sel felaketi yönetilemez'Ülkenin belli bölgelerinde sel ve doğal afetler yaşandığını anımsatan Destici, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.Destici şöyle konuştu:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa destici, sel, ekrem imamoğlu, cumhur ittifakı