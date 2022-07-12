Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220712/diyanet-isleri-baskani-erbas-fitne-cikartilarak-kardesligimizin-zayiflatilmasina-musaade-edemeyiz-1058625198.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitne çıkartılarak kardeşliğimizin zayıflatılmasına müsaade edemeyiz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitne çıkartılarak kardeşliğimizin zayıflatılmasına müsaade edemeyiz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Coğrafyamızda ırk, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden fitne ve tefrika çıkartılarak kardeşliğimizin zayıflatılmasına... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T13:17+0300
2022-07-12T13:17+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
hac
islam
müslümanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058625054_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c4bad06e40a458d61b30aedb3c78d1ec.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Mekke'de İslam ülkelerinin hac organizasyon başkanlarıyla bayramlaştı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, hac ibadetini yapan Müslümanların haclarının kabul olması dileğinde bulundu.‘Hac, ümmet bilincinin, kardeşlik ruhunun yeryüzüne ilanıdır’Hac ibadetinin İslam düşüncesinin ve Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan büyük bir ibadet olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:‘İslam ümmeti, dünyanın imreneceği bir bağlılığı ortaya koyabilir, bütün sorunlarının üstesinden gelebilir’Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağına zarar verecek hiçbir şeye fırsat verilmemesi gerektiğine vurgu yapan Erbaş, "Coğrafyamızda ırk, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden fitne ve tefrika çıkartılarak kardeşliğimizin zayıflatılmasına müsaade edemeyiz. Aynı inancın mensupları olarak omuz omuza saf tutan, aynı kıbleye yönelen, aynı duygularla başını secdeye koyan insanların birbirlerine karşı fitne ve tefrikanın unsuru olmalarını nasıl düşünebiliriz? İslam ümmeti, dünyanın imreneceği bir bağlılığı ortaya koyabilir, bütün sorunlarının üstesinden gelebilir. Bu da ancak bizlerin gayretleriyle gerçekleşecektir" değerlendirmesinde bulundu.Haccın, kardeşlik bilincine, karşılıklı samimiyet ve güven bilincine davet ettiğinin altını çizen Erbaş, "Hac, Allah'a kullukta buluşulacak tevhit inancına ve İslam kardeşliğinde buluşulacak vahdet ahlakına çağırmaktadır. Müslümanlar için daha huzurlu bir hayat ve daha güvenli bir gelecek ancak bu iki ilkeyi hakkıyla hayata hakim kılmakla mümkün olabilecektir" ifadesini kullandı.‘Dünyanın belli merkezlerinde üretilen İslam düşmanlığı faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmeliyiz’İnancı, mukaddes değer ve kavramları istismar edenlere karşı dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini aktaran Erbaş, "Dünyanın belli merkezlerinde üretilen İslam düşmanlığı faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Etnik, mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden fitne üretilerek müminlerin bölünüp parçalanma girişimlerine karşı hep birlikte önlem almalıyız. Bunun için Müslüman ülkelerin ve toplulukların dini kurumları ve kuruluşları olarak daha yakın ilişki içinde bulunmamız gerekir" değerlendirmesini yaptı.İslam ülkeleri hac organizasyonu temsilcilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, "Bayramınızın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine, bütün insanlık için barış, güven ve huzura vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı. Bayramlaşma programına, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Irak, Kuveyt, Rusya, İran, Yemen, Çad, Tayland, Fildişi Sahili, Cezayir ve Kazakistan'ın aralarında olduğu 40'a yakın ülke temsilcisi katıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058625054_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_43a5f9ffa5cd8f8dfc728615a4912b27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, hac, islam, müslümanlık

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitne çıkartılarak kardeşliğimizin zayıflatılmasına müsaade edemeyiz

13:17 12.07.2022
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Coğrafyamızda ırk, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden fitne ve tefrika çıkartılarak kardeşliğimizin zayıflatılmasına müsaade edemeyiz. Etnik, mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden fitne üretilerek müminlerin bölünüp parçalanma girişimlerine karşı hep birlikte önlem almalıyız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Mekke'de İslam ülkelerinin hac organizasyon başkanlarıyla bayramlaştı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, hac ibadetini yapan Müslümanların haclarının kabul olması dileğinde bulundu.

‘Hac, ümmet bilincinin, kardeşlik ruhunun yeryüzüne ilanıdır’

Hac ibadetinin İslam düşüncesinin ve Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan büyük bir ibadet olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:
"Hac ibadeti, ulusal ve uluslararası etkileriyle kardeşlik ve birliktelik ruhunu dinamik biçimde yaşatan bir ibadettir. Müslümanların bilgi alışverişinde bulundukları dünya çapında bir kongre özelliğine sahiptir. Hac ibadeti sayesinde Müslümanlar arasında, ortak bir zeminde ve evrensel düzeyde bir bütünleşme ve kaynaşma gerçekleşir. Bu kaynaşmayla İslam mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak, sorunlarını birlikte çözmeye çalışmaları, aralarındaki imani bağın kuvvetini ortaya koyması bakımından da oldukça önemlidir. Hac, ümmet bilincinin, kardeşlik ruhunun yeryüzüne ilanıdır."

‘İslam ümmeti, dünyanın imreneceği bir bağlılığı ortaya koyabilir, bütün sorunlarının üstesinden gelebilir’

Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağına zarar verecek hiçbir şeye fırsat verilmemesi gerektiğine vurgu yapan Erbaş, "Coğrafyamızda ırk, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden fitne ve tefrika çıkartılarak kardeşliğimizin zayıflatılmasına müsaade edemeyiz. Aynı inancın mensupları olarak omuz omuza saf tutan, aynı kıbleye yönelen, aynı duygularla başını secdeye koyan insanların birbirlerine karşı fitne ve tefrikanın unsuru olmalarını nasıl düşünebiliriz? İslam ümmeti, dünyanın imreneceği bir bağlılığı ortaya koyabilir, bütün sorunlarının üstesinden gelebilir. Bu da ancak bizlerin gayretleriyle gerçekleşecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Haccın, kardeşlik bilincine, karşılıklı samimiyet ve güven bilincine davet ettiğinin altını çizen Erbaş, "Hac, Allah'a kullukta buluşulacak tevhit inancına ve İslam kardeşliğinde buluşulacak vahdet ahlakına çağırmaktadır. Müslümanlar için daha huzurlu bir hayat ve daha güvenli bir gelecek ancak bu iki ilkeyi hakkıyla hayata hakim kılmakla mümkün olabilecektir" ifadesini kullandı.

‘Dünyanın belli merkezlerinde üretilen İslam düşmanlığı faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmeliyiz’

İnancı, mukaddes değer ve kavramları istismar edenlere karşı dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini aktaran Erbaş, "Dünyanın belli merkezlerinde üretilen İslam düşmanlığı faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Etnik, mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden fitne üretilerek müminlerin bölünüp parçalanma girişimlerine karşı hep birlikte önlem almalıyız. Bunun için Müslüman ülkelerin ve toplulukların dini kurumları ve kuruluşları olarak daha yakın ilişki içinde bulunmamız gerekir" değerlendirmesini yaptı.
İslam ülkeleri hac organizasyonu temsilcilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, "Bayramınızın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine, bütün insanlık için barış, güven ve huzura vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı. Bayramlaşma programına, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Irak, Kuveyt, Rusya, İran, Yemen, Çad, Tayland, Fildişi Sahili, Cezayir ve Kazakistan'ın aralarında olduğu 40'a yakın ülke temsilcisi katıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала