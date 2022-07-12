https://tr.sputniknews.com/20220712/diyarbakirda-hali-sahanin-kale-filesine-bagli-2-kedi-olusu-bulundu-1058628432.html

Diyarbakır'da halı sahanın kale filesine bağlı 2 kedi ölüsü bulundu

Diyarbakır'da halı sahanın kale filesine bağlı 2 kedi ölüsü bulundu

Diyarbakır’da bir lisenin bahçesine top oynamak için gelen bir grup genç, halı sahaya girdiklerinde kale ağlarına bağlı 2 kedi ölüsü buldu. Kedileri bağlı... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T14:19+0300

2022-07-12T14:19+0300

2022-07-12T14:28+0300

soruşturma

türkiye

kedi

halı saha

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Yenişehir ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde, 11 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde sokakta buluşan bir grup genç, futbol oynamak için lise bahçesine girdi. Gençler, lise içerisindeki halı sahaya girdiklerinde kale ağlarında 2 kediyi fark etti.Soruşturma başlatıldıKedilerin öldüğünü ve fileye bağlı olduğunu gören gençler, durumu hemen polise bildirdi. Gençler, daha sonra maç yapmadan halı sahadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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soruşturma, kedi, halı saha