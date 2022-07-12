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https://tr.sputniknews.com/20220712/diyarbakirda-hali-sahanin-kale-filesine-bagli-2-kedi-olusu-bulundu-1058628432.html
Diyarbakır'da halı sahanın kale filesine bağlı 2 kedi ölüsü bulundu
Diyarbakır'da halı sahanın kale filesine bağlı 2 kedi ölüsü bulundu
Diyarbakır’da bir lisenin bahçesine top oynamak için gelen bir grup genç, halı sahaya girdiklerinde kale ağlarına bağlı 2 kedi ölüsü buldu. Kedileri bağlı... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T14:19+0300
2022-07-12T14:28+0300
soruşturma
türkiye
kedi
halı saha
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Yenişehir ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde, 11 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde sokakta buluşan bir grup genç, futbol oynamak için lise bahçesine girdi. Gençler, lise içerisindeki halı sahaya girdiklerinde kale ağlarında 2 kediyi fark etti.Soruşturma başlatıldıKedilerin öldüğünü ve fileye bağlı olduğunu gören gençler, durumu hemen polise bildirdi. Gençler, daha sonra maç yapmadan halı sahadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220708/uskudarda-luks-sitede-hayvanlar-zehirlendi-iddiasi-1058481038.html
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soruşturma, kedi, halı saha

Diyarbakır'da halı sahanın kale filesine bağlı 2 kedi ölüsü bulundu

14:19 12.07.2022 (güncellendi: 14:28 12.07.2022)
© DHAhalı sahanın kale filesine bağlı 2 kedi ölüsü
halı sahanın kale filesine bağlı 2 kedi ölüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© DHA
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Diyarbakır’da bir lisenin bahçesine top oynamak için gelen bir grup genç, halı sahaya girdiklerinde kale ağlarına bağlı 2 kedi ölüsü buldu. Kedileri bağlı oldukları yerden çıkaran gençler, durumu polise bildirdi.
Yenişehir ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde, 11 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde sokakta buluşan bir grup genç, futbol oynamak için lise bahçesine girdi. Gençler, lise içerisindeki halı sahaya girdiklerinde kale ağlarında 2 kediyi fark etti.

Soruşturma başlatıldı

Kedilerin öldüğünü ve fileye bağlı olduğunu gören gençler, durumu hemen polise bildirdi. Gençler, daha sonra maç yapmadan halı sahadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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