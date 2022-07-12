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Konya'da doktorları hedef gösteren imam açığa alındı
Konya'da doktorları hedef gösteren imam açığa alındı
Doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede görevi başında katledilmesinin ardından, can güvenliklerinin sağlanması için grev yapan doktorları hedef alan Konya Kayalar... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T18:11+0300
2022-07-12T18:15+0300
türkiye
imam
konya
doktor
hedef gösterme
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TELE1'in ulaştığı bilgilere göre, meslektaşlarının görev başında öldürülmesinin ardından iki günlük grev kararı aldıkları için hekimleri hedef gösteren Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür açığa alındı.Konuyla ilgili Bosna Hersek Mahallesi Muhtarı Sait Tepe, “Açığa alındı. Müfettişler geldi buraya. Şu an camiye gitmiyor zaten” ifadelerini kullandı.Tepe, imam Ahmet Gür ile olan görüşmesini de anlattı. Buna göre Gür, sözlerinin yalnızca bir kısmının kesilerek verildiğini öne sürdü.İmamla olan görüşmesini Muhtar Tepe, “Pişman olmuştur tabii ki. Sözlerim kesildi diyor. Ben başında ‘bu bir katliam’ dedim diyor. ‘Bunu yapanlar… Böylesine bir katliam yapamazlar’ dedim diyor” şeklinde konuştu.Ne olmuştu?İmam Ahmet Gür, cuma hutbesindeki skandal konuşmasında şunları söylemişti:“Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak adam var, günlük serum alacak adam var. Tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Yani bu neyi getirir; daha fazla doktorların öldürülmesini getirir, tahriktir. Geçen hafta anlatmadım mı, kadın cinayetleri… Televizyonlarda gösterile gösterile kadın cinayetleri çoğaldı. Bu neyi getirir. Sen hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, doktor da dedi ki ‘Bugün grevdeyiz.’ Öldürmez misin sen, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun.”
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imam, konya, doktor, hedef gösterme

Konya'da doktorları hedef gösteren imam açığa alındı

18:11 12.07.2022 (güncellendi: 18:15 12.07.2022)
© DHAimam fotoğrafı - temsili
imam fotoğrafı - temsili - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© DHA
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Doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede görevi başında katledilmesinin ardından, can güvenliklerinin sağlanması için grev yapan doktorları hedef alan Konya Kayalar Camisi’nin imamı Ahmet Gür, açığa alındı.
TELE1'in ulaştığı bilgilere göre, meslektaşlarının görev başında öldürülmesinin ardından iki günlük grev kararı aldıkları için hekimleri hedef gösteren Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür açığa alındı.
Konuyla ilgili Bosna Hersek Mahallesi Muhtarı Sait Tepe, “Açığa alındı. Müfettişler geldi buraya. Şu an camiye gitmiyor zaten” ifadelerini kullandı.
Tepe, imam Ahmet Gür ile olan görüşmesini de anlattı. Buna göre Gür, sözlerinin yalnızca bir kısmının kesilerek verildiğini öne sürdü.
İmamla olan görüşmesini Muhtar Tepe, “Pişman olmuştur tabii ki. Sözlerim kesildi diyor. Ben başında ‘bu bir katliam’ dedim diyor. ‘Bunu yapanlar… Böylesine bir katliam yapamazlar’ dedim diyor” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İmam Ahmet Gür, cuma hutbesindeki skandal konuşmasında şunları söylemişti:
“Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak adam var, günlük serum alacak adam var. Tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Yani bu neyi getirir; daha fazla doktorların öldürülmesini getirir, tahriktir. Geçen hafta anlatmadım mı, kadın cinayetleri… Televizyonlarda gösterile gösterile kadın cinayetleri çoğaldı. Bu neyi getirir. Sen hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, doktor da dedi ki ‘Bugün grevdeyiz.’ Öldürmez misin sen, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun.”
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